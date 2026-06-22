Neymar está de volta? Entenda o cenário antes do confronto Brasil x Escócia

Neymar voltou a movimentar as redes sociais e aumentou a expectativa sobre sua participação pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Neste domingo, o atacante publicou fotos de uma atividade física realizada durante a concentração da equipe e compartilhou uma mensagem de celebração.

"Gratidão meu Deus 🙏🏼 feliz demais!!", declarou o jogador nas redes sociais.

O camisa 10 está novamente integrado aos trabalhos da Seleção após se recuperar completamente de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. A contusão o afastou das duas primeiras partidas do Brasil no Mundial, mas, na manhã deste domingo, ele treinou normalmente com o restante do elenco e iniciou a preparação para o confronto contra a Escócia, válido pela última rodada da fase de grupos.

A volta do atacante foi comemorada pelos companheiros. Lucas Paquetá destacou a importância de Neymar para o grupo e manifestou o desejo de vê-lo novamente em campo.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Neymar Jr (@neymarjr)

"Estamos todos muito felizes com a volta do Neymar. É um cara importantíssimo para a nossa seleção, que tem uma história linda e que pode nos ajudar muito. Espero que ele possa estar em campo nos ajudando o quanto antes", declarou Paquetá.

Retorno após longo período

Se Carlo Ancelotti optar por utilizar Neymar diante dos escoceses, o atacante encerrará um intervalo de quase três anos sem disputar uma partida oficial pela Seleção Brasileira. A principal dúvida, neste momento, é quanto tempo ele terá condições de atuar.

A última vez que Neymar vestiu a camisa da seleção em uma competição oficial foi em 17 de outubro de 2023. Na ocasião, o Brasil foi derrotado pelo Uruguai por 2 a 0, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Durante aquela partida, o jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco do joelho esquerdo, lesão que exigiu intervenção cirúrgica e um período prolongado de recuperação.

Desde então, o atacante enfrentou novas interrupções por problemas físicos e passou por etapas de readaptação. Convocado para a Copa do Mundo de 2026, ele ainda não estreou no torneio devido a uma lesão na panturrilha direita sofrida em maio. Com a recuperação concluída, voltou a participar dos trabalhos com bola e recebeu liberação para retornar às atividades com o grupo. Seu último jogo oficial aconteceu em 17 de maio, diante do Coritiba.

Sequência no Santos e condição física

Neymar chegou ao Mundial após uma temporada de retomada com a camisa do Santos. Em 2026, participou de 15 partidas, marcou seis gols e distribuiu quatro assistências. Ao todo, permaneceu 1.265 minutos em campo, alcançando média de 84,3 minutos por jogo.

O período mais longo de sequência ocorreu quando atuou como titular em quatro partidas consecutivas no intervalo de 11 dias, na Vila Belmiro. Nesse ciclo, enfrentou Atlético-MG e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, Coritiba pela Copa do Brasil e Deportivo Recoleta pela Copa Sul-Americana.

A sequência foi importante para recuperar ritmo de competição após o tratamento de uma lesão e serviu como etapa final de preparação antes da apresentação à Seleção para a disputa da Copa do Mundo.

A definição sobre a presença de Neymar contra a Escócia dependerá da resposta física observada nos treinamentos de segunda e terça-feira. Enquanto a decisão não é tomada, o retorno do atacante permanece como um dos principais temas da preparação brasileira para a última rodada da fase de grupos.

Quando é o próximo jogo do Brasil?