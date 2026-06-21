Brasil treina para jogo decisivo enquanto oito titulares estão fora de campo

O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira, em Miami, contra a Escócia (ROBERTO SCHMIDT/AFP)
Repórter de ESG
Publicado em 21 de junho de 2026 às 14h11.
O Brasil iniciou neste domingo a preparação para o último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de Estados Unidos, Canadá e México, contra a Escócia, sem oito dos titulares que começaram a partida contra o Haiti no campo de treinamento.
A exceção entre os jogadores que iniciaram o confronto da última sexta-feira, 19, foi o trio formado por Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e Alisson, que participou da atividade no Columbia Park, em Nova Jersey, ao lado do restante do elenco.
Sete titulares fizeram apenas trabalho regenerativo: Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo, Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha.
Segundo uma fonte da seleção brasileira ouvida pela Agência EFE, “o segundo dia após o jogo é o que os jogadores mais sentem”.
Raphinha, por sua vez, deu sequência ao tratamento de uma lesão na região posterior da coxa direita.
Neymar também participou da atividade no gramado. O camisa 10 da Seleção Brasileira não viajou à Filadélfia para o jogo contra o Haiti e treinou separadamente na sexta-feira e no sábado, com exercícios de finalização e trabalhos para aprimorar a forma física.
O técnico Carlo Ancelotti já havia antecipado que Neymar estará à disposição para enfrentar a Escócia, após se recuperar de uma lesão na panturrilha direita que o deixou um mês afastado dos treinamentos.
A seleção brasileira lidera o Grupo C com quatro pontos, mesma pontuação do Marrocos, adversário da estreia, em jogo que terminou empatado por 1 a 1.
O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira, em Miami, contra a Escócia, terceira colocada da chave, com três pontos e ainda com chances de classificação.