Brasil conquista bronze no Mundial de Ginástica Rítmica e garante vaga para Los Angeles 2028

O Brasil conquistou neste sábado, 15, a medalha de bronze no conjunto geral do Mundial de Ginástica Rítmica, em Frankfurt, na Alemanha.

A equipe somou 55,500 pontos e terminou atrás da Espanha, campeã com 57,450 pontos, e do Japão, que ficou com a prata, com 56,700.

O resultado também garantiu ao Brasil uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. As três equipes que terminaram no pódio do conjunto geral asseguraram as vagas olímpicas destinadas à competição.

Na disputa em Frankfurt, o Brasil começou com a série mista, formada por três arcos e dois pares de maças. A apresentação recebeu 28,700 pontos e teve como trilha sonora a música Abracadabra, de Lady Gaga.

Na série com cinco bolas, o conjunto brasileiro marcou 26,800 pontos. A soma das duas apresentações levou a equipe ao terceiro lugar do Mundial.

Vaga olímpica inédita

O Mundial de Frankfurt é a primeira etapa do processo de classificação da ginástica rítmica para os Jogos de Los Angeles. Com o bronze, o Brasil assegurou antecipadamente sua presença na disputa por equipes em 2028.

A competição reúne 42 conjuntos e 101 ginastas individuais de diferentes países. O Mundial começou em 12 de agosto e termina neste domingo, 16, na Festhalle, em Frankfurt. O evento é organizado pela Federação Internacional de Ginástica (FIG).

Brasil já havia feito história em 2025

Em 2025, no Mundial disputado no Rio de Janeiro, o conjunto brasileiro conquistou a primeira medalha do país em um Mundial de Ginástica Rítmica, com a prata no conjunto geral.

Na ocasião, a equipe somou 55,250 pontos e terminou atrás do Japão. Além da prata no conjunto geral, o Brasil também conquistou uma medalha na série mista naquela edição.

Com o bronze em Frankfurt, o conjunto brasileiro volta ao pódio mundial e garante antecipadamente a classificação olímpica para Los Angeles 2028.

(Com O Globo)