CazéTV ganha 5,5 milhões de inscritos em dez dias de Copa do Mundo

A CazéTV ganhou cerca de 5,5 milhões de inscritos no YouTube em dez dias de Copa do Mundo de 2026. O canal de Casimiro Miguel, em parceria com a produtora Live Mode, tinha 28,5 milhões de seguidores em 11 de junho, dia da abertura do torneio, e chegou a 34 milhões neste domingo, 21, durante a transmissão da partida entre Espanha e Arábia Saudita, pela segunda rodada do Grupo H.

Segundo dados da plataforma Social Blade, a curva de crescimento não parou em nenhum momento da fase de grupos: em dez dias, o número passou de 28,5 milhões, no início do torneio, para 34 milhões neste domingo — um avanço constante, jogo após jogo, independentemente de qual seleção estivesse em campo.

A régua dos dez dias

Posto lado a lado, o avanço mostra a velocidade do fenômeno: 28,5 milhões em 11 de junho, mais de 30 milhões já na estreia do Brasil contra o Marrocos, em 13 de junho, 32,3 milhões em 17 de junho, mais de 33 milhões em 19 de junho, durante a vitória sobre o Haiti, e 34 milhões neste domingo, 21 de junho.

Segundo a própria Social Blade, o canal somou 3,8 milhões de novos inscritos só na primeira semana de Copa, numa média de 600 mil pessoas por dia.

O dia de maior adesão até aqui foi justamente o da estreia do Brasil, quando a CazéTV ganhou 900 mil inscritos durante a própria transmissão da partida contra o Marrocos.

Um crescimento que já não depende só do Brasil

A marca de 34 milhões, batida neste domingo, é um ponto de inflexão na curva: pela primeira vez, um salto relevante de inscritos aconteceu numa partida sem a Seleção Brasileira em campo.

O jogo da Espanha e Arábia Saudita, com exibição exclusiva pela CazéTV, começou às 13h, no horário de Brasília, em Atlanta, num duelo decisivo para as pretensões espanholas de título depois do tropeço na estreia, com empate sem gols contra Cabo Verde.

O dado sugere que o crescimento do canal deixou de ser puxado só pelo calendário do Brasil e passou a acompanhar o interesse pelo torneio inteiro — reforçado pelo fato de a CazéTV ser hoje o único canal no Brasil com direito de transmitir todos os 104 jogos da Copa, à frente da Globo (55 partidas) e do SBT (32).

Audiência segue batendo recordes mundiais

O crescimento de inscritos acompanha uma sequência de recordes de audiência simultânea no torneio.

A estreia do Brasil contra o Marrocos já havia estabelecido a maior audiência da história do YouTube para uma transmissão de futebol, com pico de 12,7 milhões de dispositivos conectados — superando o recorde geral da plataforma, antes detido pela transmissão da missão espacial indiana Chandrayaan-3, em 2023, com cerca de 8 milhões de espectadores.

O resultado contra o Haiti bateu essa marca outra vez, com pico de 16,2 milhões de espectadores simultâneos — crescimento de 28% em relação à estreia.

No mesmo período, a CazéTV chegou a um alcance de mais de 74 milhões de pessoas entre os dias 11 e 18 de junho, primeira semana completa do Mundial, segundo dados divulgados pelo próprio canal.

O maior negócio da TV brasileira está no YouTube

O salto de audiência também tem reflexo financeiro.

Segundo relatório do Itaú BBA, a CazéTV e o YouTube comercializaram 11 cotas master de patrocínio para a Copa do Mundo por cerca de R$ 185 milhões cada — receita que se aproxima dos R$ 2 bilhões.

Para o banco, o crescimento do canal simboliza uma mudança estrutural no mercado brasileiro de mídia esportiva, hoje avaliado em até R$ 12 bilhões em potencial de expansão, puxado pela migração de investimentos publicitários do televisivo tradicional para o digital.