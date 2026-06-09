Brasil x Escócia: Rio terá ponto facultativo em 24 de junho

O Governo do Rio de Janeiro decretou ponto facultativo parcial nas repartições públicas estaduais no próximo dia 24 de junho em razão do jogo da Seleção Brasileira contra a Escócia pela Copa do Mundo de 2026.
A medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 9, e é assinada pelo governador em exercício, Ricardo Couto. O decreto estabelece que o expediente nos órgãos da administração estadual será encerrado às 15h.
As atividades começarão normalmente às 8h e seguirão até o meio da tarde.
A decisão acompanha medida semelhante anunciada pela Prefeitura do Rio de Janeiro na segunda-feira, 8.
Serviços essenciais não serão afetados
O decreto não altera o funcionamento de órgãos e serviços considerados essenciais.
Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), forças policiais, Corpo de Bombeiros e demais atividades que não podem sofrer interrupção continuarão operando normalmente.
No município do Rio, o ponto facultativo também começa às 15h e vale para as repartições públicas municipais. Estão excluídos da medida os órgãos cujos serviços não admitem paralisação.