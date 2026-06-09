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Brasil x Escócia: Rio terá ponto facultativo em 24 de junho

Expediente em órgãos estaduais e municipais terminará às 15h no dia 24 de junho, quando a Seleção enfrenta a Escócia

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 9 de junho de 2026 às 15h15.

O Governo do Rio de Janeiro decretou ponto facultativo parcial nas repartições públicas estaduais no próximo dia 24 de junho em razão do jogo da Seleção Brasileira contra a Escócia pela Copa do Mundo de 2026.

A medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 9, e é assinada pelo governador em exercício, Ricardo Couto. O decreto estabelece que o expediente nos órgãos da administração estadual será encerrado às 15h.

As atividades começarão normalmente às 8h e seguirão até o meio da tarde.

A decisão acompanha medida semelhante anunciada pela Prefeitura do Rio de Janeiro na segunda-feira, 8.

Serviços essenciais não serão afetados

O decreto não altera o funcionamento de órgãos e serviços considerados essenciais.

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), forças policiais, Corpo de Bombeiros e demais atividades que não podem sofrer interrupção continuarão operando normalmente.

No município do Rio, o ponto facultativo também começa às 15h e vale para as repartições públicas municipais. Estão excluídos da medida os órgãos cujos serviços não admitem paralisação.

A prefeitura justificou a decisão pelo impacto que a mobilização dos torcedores para acompanhar a partida pode causar na mobilidade urbana e no sistema de transportes da cidade.

No caso da Secretaria Municipal de Saúde, uma regulamentação específica deverá definir o funcionamento dos servidores da área.

Brasil enfrenta a Escócia às 19h

A partida entre Brasil e Escócia está marcada para as 19h do dia 24 de junho.

Até o momento, este será o único jogo da Seleção Brasileira na fase de grupos que contará com ponto facultativo no Rio de Janeiro.

A estreia do Brasil acontece na noite de sábado contra Marrocos. O segundo compromisso da equipe será em 19 de junho, diante do Haiti, às 21h30 no horário de Brasília.

Caso avance às fases eliminatórias, a Seleção poderá disputar partidas em horários vespertinos, o que poderá levar à adoção de novas medidas por parte dos governos estadual e municipal.

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