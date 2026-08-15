PSG anuncia contratação do herói da final da Copa do Mundo

O Paris Saint-Germain anunciou neste sábado, 15, a contratação do atacante espanhol Ferran Torres, autor do gol que deu à Espanha o título da Copa do Mundo de 2026. O jogador deixa o Barcelona e assina com o clube francês até 2031, em uma transferência estimada em 50 milhões de euros (R$ 302 milhões na cotação atual), segundo a imprensa espanhola e francesa.

Da dúvida à decisão

Torres, de 26 anos, tinha contrato com o Barcelona até junho de 2027, mas vinha sinalizando incerteza sobre seu futuro no clube. Em entrevistas durante uma excursão do time catalão pelos Estados Unidos, já depois da Copa do Mundo, o atacante evitou cravar sua permanência: "Tenho contrato com o Barcelona, mas no futebol nunca se sabe. Só espero tomar a decisão correta".

Questionado se tinha um destino "dos sonhos" em mente, respondeu que sim, sem revelar qual: "Só quero ser feliz".

Trajetória e números

Revelado pelo Valencia, Torres passou pelo Manchester City antes de chegar ao Barcelona em 2021. Nas duas últimas temporadas, marcou 40 gols em 94 jogos por todas as competições.

No PSG, o espanhol reencontra o técnico Luis Enrique, que o comandou na seleção espanhola, e o companheiro de seleção Fabián Ruiz, também campeão da Europa e do mundo.

O gol da final

Torres foi o nome da decisão contra a Argentina, disputada em 19 de julho, em Nova Jersey. Ele marcou na prorrogação o gol que deu à Espanha a vitória por 1 a 0 e o segundo título mundial do país.

*Com informações da AFP