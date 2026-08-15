Esporte
Fase de grupos copa 2026

PSG anuncia contratação do herói da final da Copa do Mundo

Ferran Torres deixa o Barcelona e assina contrato com o clube francês até 2031

PSG anuncia contratação do herói da final da Copa do Mundo por € 50 milhões (FRANCK FIFE/AFP)

PSG anuncia contratação do herói da final da Copa do Mundo por € 50 milhões (FRANCK FIFE/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 18h40.

Priorizar nos meus resultados Google

O Paris Saint-Germain anunciou neste sábado, 15, a contratação do atacante espanhol Ferran Torres, autor do gol que deu à Espanha o título da Copa do Mundo de 2026. O jogador deixa o Barcelona e assina com o clube francês até 2031, em uma transferência estimada em 50 milhões de euros (R$ 302 milhões na cotação atual), segundo a imprensa espanhola e francesa.

Da dúvida à decisão

Torres, de 26 anos, tinha contrato com o Barcelona até junho de 2027, mas vinha sinalizando incerteza sobre seu futuro no clube. Em entrevistas durante uma excursão do time catalão pelos Estados Unidos, já depois da Copa do Mundo, o atacante evitou cravar sua permanência: "Tenho contrato com o Barcelona, mas no futebol nunca se sabe. Só espero tomar a decisão correta".

Questionado se tinha um destino "dos sonhos" em mente, respondeu que sim, sem revelar qual: "Só quero ser feliz".

Trajetória e números

Revelado pelo Valencia, Torres passou pelo Manchester City antes de chegar ao Barcelona em 2021. Nas duas últimas temporadas, marcou 40 gols em 94 jogos por todas as competições.

No PSG, o espanhol reencontra o técnico Luis Enrique, que o comandou na seleção espanhola, e o companheiro de seleção Fabián Ruiz, também campeão da Europa e do mundo.

O gol da final

Torres foi o nome da decisão contra a Argentina, disputada em 19 de julho, em Nova Jersey. Ele marcou na prorrogação o gol que deu à Espanha a vitória por 1 a 0 e o segundo título mundial do país.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:PSGBarça – FC BarcelonaEspanha
Próximo

Mais de Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir

Quanto ganha o campeão do US Open 2026?

Shelton x Zverev: horário e onde assistir à final masculina do US Open 2026

VNL 2027: São Paulo é confirmada como sede da Liga das Nações de Vôlei

Mais na Exame

Pop

Lizzie Borden já apareceu no cinema e na TV? Conheça outras adaptações

Inteligência Artificial

Empresas perdem US$ 1,2 trilhão por ano com ruídos na comunicação, diz estudo. Como evitar isso?

ESG

Indígenas e comunidades brasileiras reivindicam lugar no debate climático

Ciência

Gosta de café bem quente? Hábito pode triplicar risco de câncer de esôfago, diz estudo