Camisa do Uruguai foi eleita a mais bonita da Copa do Mundo; veja o ranking e a posição do Brasil

Mesmo com a situação indefinida na fase de grupos após o empate diante da Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo, o Uruguai ganhou destaque fora das quatro linhas. A seleção sul-americana teve sua tradicional camisa celeste apontada pelo Washington Post como o uniforme mais bonito do torneio. O modelo uruguaio liderou a avaliação do jornal e ficou à frente de seleções como Alemanha, Espanha e Bélgica.

Na análise da publicação, as Copas do Mundo oferecem uma oportunidade para que as nações apresentem elementos de sua identidade por meio dos uniformes esportivos. Nesse cenário, a camisa do Uruguai foi destacada pela combinação entre tradição, identidade e referências históricas.

De acordo com o Washington Post, o design faz referência a versões marcantes da equipe uruguaia ao longo do século passado, com destaque para o uniforme utilizado nos Jogos Olímpicos de 1924. A peça mantém a clássica camisa azul-clara, conhecida como "celeste", acompanhada por detalhes brancos na gola e na abertura frontal dos botões.

O jornal também chamou atenção para características visuais presentes na composição do uniforme. Entre elas está a tipografia inspirada no estilo art déco, aplicada à numeração dos atletas. Segundo a publicação, esses elementos contribuem para tornar a camisa uma das mais reconhecíveis da competição.

Como ficou o ranking dos uniformes

Na lista elaborada pelo periódico, a Alemanha apareceu na segunda posição com um modelo baseado em camisas históricas utilizadas em campanhas que terminaram com títulos mundiais. A Espanha ocupou o terceiro lugar com um uniforme reserva em tom creme, cuja inspiração remete a manuscritos antigos da literatura espanhola.

Outras seleções citadas entre os uniformes mais bem avaliados pelo Washington Post foram África do Sul, Curaçao, Escócia, Irã, Senegal, Tunísia, Bélgica e Arábia Saudita.

Veja o ranking: