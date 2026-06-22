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Fase de grupos copa 2026

Camisa do Uruguai foi eleita a mais bonita da Copa do Mundo; veja o ranking e a posição do Brasil

Jornal americano destacou referências históricas e elementos de identidade cultural no uniforme uruguaio

Camisa 1 do uruguai foi eleita a mais bonita da Copa

Camisa 1 do uruguai foi eleita a mais bonita da Copa

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 06h00.

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Mesmo com a situação indefinida na fase de grupos após o empate diante da Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo, o Uruguai ganhou destaque fora das quatro linhas. A seleção sul-americana teve sua tradicional camisa celeste apontada pelo Washington Post como o uniforme mais bonito do torneio. O modelo uruguaio liderou a avaliação do jornal e ficou à frente de seleções como Alemanha, Espanha e Bélgica.

Na análise da publicação, as Copas do Mundo oferecem uma oportunidade para que as nações apresentem elementos de sua identidade por meio dos uniformes esportivos. Nesse cenário, a camisa do Uruguai foi destacada pela combinação entre tradição, identidade e referências históricas.

De acordo com o Washington Post, o design faz referência a versões marcantes da equipe uruguaia ao longo do século passado, com destaque para o uniforme utilizado nos Jogos Olímpicos de 1924. A peça mantém a clássica camisa azul-clara, conhecida como "celeste", acompanhada por detalhes brancos na gola e na abertura frontal dos botões.

O jornal também chamou atenção para características visuais presentes na composição do uniforme. Entre elas está a tipografia inspirada no estilo art déco, aplicada à numeração dos atletas. Segundo a publicação, esses elementos contribuem para tornar a camisa uma das mais reconhecíveis da competição.

Como ficou o ranking dos uniformes

Na lista elaborada pelo periódico, a Alemanha apareceu na segunda posição com um modelo baseado em camisas históricas utilizadas em campanhas que terminaram com títulos mundiais. A Espanha ocupou o terceiro lugar com um uniforme reserva em tom creme, cuja inspiração remete a manuscritos antigos da literatura espanhola.

Outras seleções citadas entre os uniformes mais bem avaliados pelo Washington Post foram África do Sul, Curaçao, Escócia, Irã, Senegal, Tunísia, Bélgica e Arábia Saudita.

Veja o ranking:

  1. Uruguai (1º uniforme)
  2. Alemanha (1º uniforme)
  3. Espanha (1º uniforme)
  4. África do Sul (2º uniforme)
  5. Curaçao (2º uniforme)
  6. Escócia (2º uniforme)
  7. Irã (1º uniforme)
  8. Senegal (1º uniforme)
  9. Tunísia (3º uniforme)
  10. Bélgica (2º uniforme)
  11. Arábia Saudita (1º uniforme)
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