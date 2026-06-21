Copa do Mundo 2026: confira as três Seleções eliminadas na fase de grupos

A Copa do Mundo já tem três Seleções fora de disputa. Com a segunda rodada concluída nos Grupos A, B, C, D, E e F, Haiti, Turquia e Tunísia não têm mais qualquer chance matemática de avançar à segunda fase do torneio, que vai reunir 32 seleções: os dois primeiros de cada um dos 12 grupos somados aos oito melhores terceiros colocados.

Tunísia

A Tunísia se tornou a mais recente eliminada da Copa do Mundo de 2026, após a derrota por 4 a 0 para o Japão, neste sábado, 20, na segunda rodada da fase de grupos.

A eliminação foi confirmada após a segunda derrota consecutiva da equipe no Grupo F — anteriormente, perdeu por 5 a 1 para a Suécia. Além dos resultados negativos, a Tunísia acabou sendo impactada pela nova regra de desempate adotada pela Fifa para esta edição do Mundial, que passou a priorizar o confronto direto antes do saldo de gols.

Haiti

Uma das seleções com pior posição no Ranking da Fifa entre as participantes do Mundial, o Haiti perdeu os dois primeiros jogos e também está fora de disputa.

Na estreia, foi superada pela Escócia por 1 a 0. Depois, foi derrotada pelo Brasil por 3 a 0. Mesmo com uma eventual vitória sobre Marrocos na última rodada, os haitianos não teriam como superar os escoceses no critério de confronto direto para brigar pela terceira vaga.

Brasil e Marrocos, líderes do Grupo C, somam quatro pontos cada.

Turquia

Apontada como uma das favoritas do Grupo D por reunir nomes como o meia do Real Madrid Arda Güler, o volante da Inter de Milão Hakan Çalhanoğlu e o atacante da Juventus Kenan Yıldız, a seleção turca decepcionou na competição.

Perdeu para a Austrália por 2 a 0 e, depois, para o Paraguai por 1 a 0, ficando sem pontos e sem chances de classificação. Ainda que vença os Estados Unidos na rodada final, a Turquia terminaria atrás de australianos e paraguaios no saldo direto de confrontos — enquanto os americanos, já com seis pontos, garantiram vaga na próxima fase.