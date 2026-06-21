Cristiano, Messi e Neymar: pela 3ª Copa seguida, eles lideram ranking no Instagram

A Copa do Mundo de 2026 prome te ser a mais tecnológica da história, seja pelo o que acontece dentro dos gramados e também fora deles, a começar pelas redes sociais. Dos 1248 jogadores convocados para as 48 seleções participantes, alguns deles se destacam quando o assunto é o Instagram.

Assim como acontece desde a Copa de 2018, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar seguem imbatíveis na liderança do ranking. Atualmente, o português aparece com 667 milhões de seguidores. Ele tinha 496 mi em 2022, e 320 mi em 218.

Já o meia argentino está com 508 mi; tinha 373 mi na última Copa, e 181 mi em 2018, quando ainda aparecia atrás de Neymar. O atacante brasileiro aparece atualmente com 236 milhões. Contava com 181 mi há quatro anos, e era o 2o em 2018, com 192 mi.

Em 4o colocado, Kylian Mbappé, da França, também vem mantendo a regularidade. Atualmente com 131 milhões, ele tinha 73 milhões no último Mundial. Em 2018, sequer aparecia no Top-10.

Neymar ainda em alta

"Neymar é assunto há quase duas décadas e será assim pelas próximas. Ele representa a materialização do desejo de um futebol mais alegre, criativo e habilidoso, assim como é também sua capacidade de atrair interesse, atenção, audiência e patrocínio", analisa Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da Agência End to End.

"A marca Neymar permanece em alta. Essa capacidade de se manter relevante, independentemente do contexto, é o que o posiciona como um dos maiores ativos do marketing esportivo no mundo. Ele continua sendo uma referência, não apenas pelos feitos esportivos, mas pelo impacto que exerce na cultura e na indústria. Onde tem Neymar tem atenção e novas histórias", pontua Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

No Top-20 de jogadores com mais seguidores na plataforma, cinco são brasileiros. Após Neymar, aparecem em Vini Jr (2o), com 60,5 milhões, Casemiro (15o), com 22,3 mi, Raphinha (19o), com 20,3 mi, e Endrick (20o), o mais jovem deles e já com 21,2 milhões.

“As redes sociais consolidaram o papel dos atletas como plataformas de influência global, ampliando sua relevância para além do desempenho esportivo. O crescimento digital hoje está diretamente ligado à capacidade de gerar conexões autênticas, dialogar com diferentes audiências e se manter relevante em um ambiente cada vez mais dinâmico e competitivo. Nesse cenário, consistência, autenticidade e timing passam a ser fatores determinantes para sustentar e expandir essa presença ao longo do tempo”, diz Wagner Leitzke, Head de Negócios da Agência End to End, empresa que busca conectar torcedores, marcas e entidades esportivas.