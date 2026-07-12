Messi x Bellingham: o duelo entre duas gerações pelo sonho da final

A semifinal entre Argentina e Inglaterra, marcada para quarta-feira, 15 de julho, coloca frente a frente dois dos principais protagonistas da Copa do Mundo de 2026. De um lado, Lionel Messi, maior artilheiro da história dos Mundiais e líder da atual campeã mundial. Do outro, Jude Bellingham, destaque da campanha inglesa e principal representante da nova geração do futebol europeu.

Messi, maior artilheiro da Copa

Aos 39 anos, Messi segue como referência técnica da Argentina. Contra a Suíça, nas quartas de final, o camisa 10 não marcou, encerrando uma sequência de nove partidas consecutivas balançando as redes em Copas do Mundo iniciada nas oitavas de final do Mundial de 2022. Ainda assim, participou diretamente da classificação ao dar a assistência para o gol de Alexis Mac Allister.

Com 21 gols em Copas do Mundo, Messi lidera isoladamente a artilharia histórica da competição e agora tenta conduzir a Argentina à segunda final consecutiva. Caso avance, a seleção ficará mais perto de conquistar um bicampeonato mundial seguido, feito que não acontece desde o Brasil de 1958 e 1962.

Bellingham em recuperação e despontando na participação

Do outro lado, Bellingham chega à semifinal vivendo um momento oposto ao que experimentou durante a temporada pelo Real Madrid. Depois de conviver com lesões, passar por cirurgia no ombro, sofrer nova contusão muscular e enfrentar críticas da torcida espanhola, o meio-campista reencontrou seu melhor futebol com a camisa da Inglaterra.

Na Copa do Mundo, o inglês soma seis gols e tem sido decisivo no mata-mata. Marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o México, nas oitavas de final, e repetiu a dose contra a Noruega, anotando os dois gols da vitória inglesa por 2 a 1 nas quartas.

Após a classificação, Bellingham destacou a capacidade da equipe de superar momentos difíceis durante a partida.

"Foi muita perseverança. Mesmo quando as coisas não estavam a nosso favor, conseguimos vencer. Queria ser protagonista de alguma forma, mas o mérito é de todo o grupo", afirmou.

O confronto também reúne jogadores em momentos distintos da carreira. Enquanto Messi busca ampliar um legado que inclui o título mundial conquistado em 2022, Bellingham tenta confirmar a ascensão como principal nome da seleção inglesa e um dos protagonistas do futebol internacional.

A semifinal ainda marca um encontro inédito para Messi. Entre as seleções campeãs mundiais, a Inglaterra é a única que o argentino nunca enfrentou em Copas do Mundo.