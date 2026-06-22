Paquetá diz que Raphinha 'fará o possível e o impossível' para voltar o quanto antes

O meia Lucas Paquetá comentou neste domingo sobre a ausência de Raphinha na seleção brasileira após a lesão sofrida pelo atacante durante a Copa do Mundo. Segundo o jogador, todo o elenco recebeu a notícia com preocupação devido à importância do atleta para a equipe.

Durante entrevista coletiva concedida no hotel da seleção, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Paquetá destacou o papel desempenhado pelo jogador do Barcelona no sistema ofensivo da equipe.

"Rapha é importantíssimo para nós, todos conhecemos suas características: suas variantes, sua velocidade, o poder de atacar os espaços, de finalização. Perdemos um jogador muito importante", avaliou o jogador do Flamengo.

Raphinha deixou o campo ainda no primeiro tempo da vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C. O atacante sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita, região que já havia apresentado problemas ao longo deste ano.

Até o momento, a CBF não divulgou uma previsão oficial para o retorno do camisa 11. Pessoas próximas ao atleta, porém, consideram a possibilidade de que ele esteja apto para uma eventual participação nas oitavas de final.

Paquetá afirmou que o companheiro já iniciou o processo de recuperação e demonstrou confiança no empenho do atacante para retornar aos gramados.

"Raphinha se dedica muito e vai fazer o possível e o impossível para voltar o quanto antes", declarou Paquetá.

"Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. Já o vimos trabalhando de maneira intensiva para se recuperar o mais breve possível. Estamos ansiosos para que volte o quanto antes e nos ajude", acrescentou.

O meio-campista também ressaltou o desempenho recente do jogador do Barcelona. Segundo ele, o atacante atravessa um período de destaque tanto no clube espanhol quanto com a camisa da seleção brasileira.

"O ex-jogador do West Ham ressaltou que o camisa 11 da seleção vem de "temporadas incríveis" com o Barcelona e está "crescendo" com a camisa verde-amarela."

A lesão de Raphinha obriga a comissão técnica a avaliar alternativas para a sequência da fase de grupos, cenário citado por Paquetá ao comentar a necessidade de reorganização da equipe.

"Quando se perde um jogador dessa importância, a equipe tem que se estruturar rápido", comentou.

Quem pode substituir Raphinha contra a Escócia?

A seleção brasileira encerra sua participação na fase de grupos diante da Escócia, na quarta-feira, em Miami Gardens. Questionado sobre a disputa pela vaga deixada por Raphinha, Paquetá afirmou estar disponível para atuar pelo lado direito do ataque, embora tenha lembrado que a definição cabe ao técnico Carlo Ancelotti.

O Brasil ainda não definiu quem ocupará a posição de Raphinha no próximo compromisso pela Copa do Mundo.

"Independentemente dos nomes, todo mundo está muito bem preparado para entrar e fazer o melhor possível", disse.

Quando é o próximo jogo do Brasil?