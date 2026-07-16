Os motivos que fizeram o Manchester United contratar Andrey Santos

O Manchester United oficializou a contratação do volante Andrey Santos, ex-Chelsea. O brasileiro chega aos Red Devils em uma negociação avaliada em 56 milhões de euros (cerca de R$ 328 milhões), além de 2,4 milhões de euros (aproximadamente R$ 14 milhões) em bônus por metas.

Além do brasileiro, o clube inglês acertou a contratação de Youri Tielemans, destaque da seleção belga na Copa do Mundo de 2026 e do Aston Villa, reforçando a intenção de renovar o meio-campo para a próxima temporada.

A contratação de Andrey Santos, no entanto, chamou a atenção. Apesar do talento, o volante não foi titular absoluto no Chelsea na última temporada. Ainda assim, segundo levantamento publicado pelo jornal britânico The Guardian, há diversos motivos que explicam o investimento milionário feito pelo Manchester United.

Distribuição de bola é o principal diferencial

De acordo com a publicação, a maior qualidade de Andrey Santos está na distribuição de jogo. O brasileiro se destaca pela precisão nos passes e pela capacidade de controlar o ritmo das partidas, alternando passes curtos com lançamentos mais agressivos para acelerar os ataques.

Embora apenas 25,7% de seus passes tenham sido direcionados para frente, sua eficiência impressiona. Entre os meio-campistas que disputaram ao menos 900 minutos na última edição da Premier League, apenas três jogadores apresentaram uma taxa de acerto superior nos passes progressivos, que foi de 80%.

Outro dado que chamou a atenção foi a qualidade dos passes de Andrey Santos para o setor ofensivo. O volante registrou 82,2% de acerto nos passes para o terço final do campo, desempenho que o colocou na sexta colocação entre todos os meio-campistas da Premier League na temporada passada.

Além disso, seus passes capazes de quebrar linhas defensivas também aparecem entre os melhores da competição. O brasileiro teve média de 8,1 passes rompendo linhas por 90 minutos, ficando atrás de apenas 11 jogadores da posição.

Entre todos os atletas que superaram sua marca, apenas Elliot Anderson, com 23 anos ou menos, teve desempenho superior. Andrey ficou logo atrás de nomes consagrados como Bruno Guimarães, com média de 8,6, e Martin Ødegaard, com 8,2.

Eficiência sob pressão

Outro aspecto destacado pelo The Guardian foi a tranquilidade do volante em momentos de pressão. Andrey Santos completou 89,9% de todos os passes na última temporada, índice superado por apenas sete meio-campistas titulares da Premier League.

Quando pressionado pelos adversários, seu desempenho continuou elevado. O brasileiro acertou 86,5% dos passes sob pressão, ocupando a 21ª colocação entre 94 meio-campistas que atuaram mais de 900 minutos no campeonato.

A publicação ainda comparou seus números aos de Casemiro, que defendia o Manchester United. Enquanto Andrey apresentou os 86,5% de aproveitamento sob pressão, Casemiro registrou 80,4%, terminando apenas na 67ª posição do ranking. No aproveitamento geral de passes, a diferença também foi significativa: 89,9% para Andrey Santos contra 81,3% de seu rival brasileiro.