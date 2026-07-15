Esporte

Fase de grupos copa 2026

França e Inglaterra se enfrentarão pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026

As seleções vão se enfrentar no próximo sábado, 18, no Hard Rock Stadium, em Miami

Kylian Mbappé: a disputa pelo terceiro lugar será no próximo sábado, 18 (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Kylian Mbappé: a disputa pelo terceiro lugar será no próximo sábado, 18 (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 15 de julho de 2026 às 18h25.

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A França conheceu seu adversário no duelo pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira. Os Franceses vão enfrentar a Inglaterra para definir quem terminará com o 3º lugar do Mundial.

A disputa pela terceira colocação da Copa do Mundo de 2026 será no próximo sábado, 18 de julho. O duelo será às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

A França foi eliminada pela Espanha, que venceu por 2 a 0, na última terça-feira, 14. Já a Inglaterra até saiu na frente contra a Argentina, mas não conseguiu parar Messi e companhia e acabou sofrendo a virada, perdendo por 2 a 1.

Disputas de terceiro lugar

A França já disputou a terceira colocação da Copa do Mundo em três oportunidades. A primeira foi em 1958, quando venceu a Alemanha por 6 a 3. Depois, vieram mais duas disputas seguidas: em 1982, quando perdeu para a Polônia, e em 1986, quando derrotou a Bélgica.

Já a Inglaterra disputou duas vezes e, em ambas, foi derrotada. A primeira em 1990, para a Itália, e a segunda em 2018, contra a Bélgica.

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