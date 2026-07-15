França e Inglaterra se enfrentarão pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026

A França conheceu seu adversário no duelo pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira. Os Franceses vão enfrentar a Inglaterra para definir quem terminará com o 3º lugar do Mundial.

A disputa pela terceira colocação da Copa do Mundo de 2026 será no próximo sábado, 18 de julho. O duelo será às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

A França foi eliminada pela Espanha, que venceu por 2 a 0, na última terça-feira, 14. Já a Inglaterra até saiu na frente contra a Argentina, mas não conseguiu parar Messi e companhia e acabou sofrendo a virada, perdendo por 2 a 1.

Disputas de terceiro lugar

A França já disputou a terceira colocação da Copa do Mundo em três oportunidades. A primeira foi em 1958, quando venceu a Alemanha por 6 a 3. Depois, vieram mais duas disputas seguidas: em 1982, quando perdeu para a Polônia, e em 1986, quando derrotou a Bélgica.

Já a Inglaterra disputou duas vezes e, em ambas, foi derrotada. A primeira em 1990, para a Itália, e a segunda em 2018, contra a Bélgica.