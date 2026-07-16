De ensaio beneficente a final da Copa: a foto de Messi dando banho em Lamine Yamal

Uma fotografia registrada há quase duas décadas voltou ao centro das atenções e ganhou um significado que ninguém poderia prever. Lionel Messi, um jovem de 20 anos no início da trajetória que o transformaria em um dos maiores jogadores da história, aparece segurando e dando banho em um bebê de poucos meses. A criança era Lamine Yamal, hoje a principal estrela da nova geração da Espanha e adversário do argentino na final da Copa do Mundo de 2026.

Como a foto aconteceu

O registro foi feito em 2007, durante uma sessão organizada pelo jornal Sport em parceria com a UNICEF para um calendário beneficente. O fotógrafo Joan Monfort reuniu jogadores do Barcelona e famílias da região em uma campanha solidária. Messi participou da ação e acabou fotografado ao lado do pequeno Lamine Yamal, que tinha apenas alguns meses de vida.

Na época, o argentino ainda construía sua carreira no Barcelona e estava longe de imaginar a dimensão que alcançaria. A imagem permaneceu praticamente desconhecida por muitos anos e passou a circular pelo mundo apenas em 2024, quando o pai de Yamal publicou o registro nas redes sociais. Desde então, ela virou uma das fotografias mais emblemáticas do futebol recente.

De promessa a protagonista

Yamal nasceu e cresceu em Rocafonda, bairro de Mataró, na região metropolitana de Barcelona. Filho de uma mãe nascida na Guiné Equatorial e de um pai marroquino, ingressou cedo nas categorias de base do Barcelona, onde rapidamente despontou como uma das maiores promessas do futebol europeu.

O destino aproximou outra vez os dois jogadores. Anos depois de ser fotografado ao lado de Messi ainda bebê, Yamal percorreu o mesmo caminho em La Masia, estreou pelo time principal do Barcelona e herdou a camisa 10 que marcou a trajetória do argentino.

O próprio fotógrafo Joan Monfort afirmou que jamais imaginou que aquele ensaio ganharia tamanho simbolismo. Segundo ele, a cena parecia apenas mais uma atividade beneficente do clube, mas acabou registrando um encontro que se tornou histórico quase 20 anos depois. "O Messi ainda era um garoto que estava começando a jogar, não era o Messi que conhecemos. As estrelas se alinharam quando Lamine conheceu Messi", revelou o fotógrafo à ESPN.

Um duelo que amplia o significado da imagem

Quase duas décadas depois daquele encontro registrado em uma sessão de fotos beneficente, Lionel Messi e Lamine Yamal voltam a dividir o mesmo palco. Os dois estarão frente a frente na final da Copa do Mundo, no próximo domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), em um duelo que simboliza a passagem de bastão entre duas eras do futebol.