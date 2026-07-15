Espanha e Argentina farão a final da Copa do Mundo de 2026

A Espanha conheceu nesta quarta-feira, 15, seu rival na final da Copa do Mundo, após garantir sua vaga ao eliminar a França, na última terça-feira, 14. O adversário dos espanhóis será a Argentina, que eliminou a Inglaterra.

A final da Copa do Mundo de 2026 será no próximo domingo, 19 de julho. O duelo será às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Os argentinos, liderados por Lionel Messi, derrotaram a Inglaterra por 2 a 1 e carimbaram sua classificação para a final. Enquanto isso, os espanhóis venceram a França por 2 a 0, na terça-feira, e acompanharam pela televisão a classificação da seleção sul-americana.

Finais

A Espanha chega à final em busca de seu segundo título da Copa do Mundo. O primeiro foi conquistado em 2010, na edição disputada na África do Sul, quando os espanhóis derrotaram a Holanda na decisão.

Já a Argentina busca seu quarto título e o segundo seguido. No último Mundial, disputado no Catar, os argentinos venceram a França nos pênaltis, após um empate em 3 a 3 no tempo normal.