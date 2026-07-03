Lionel Messi x Vozinha: veja a escalação completa de Argentina e Cabo Verde

Lionel Messi: a Argentina encara Cabo Verde por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo (Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Colaborador
Publicado em 3 de julho de 2026 às 18h25.
A Argentina encara Cabo Verde nesta sexta-feira, 3, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.
Lionel Messi chega para o duelo buscando retomar a liderança da artilharia do Mundial. Com 6 gols marcados, ele divide o topo do ranking com Kylian Mbappé, que balançou as redes nos 16 avos de final diante da Suécia e igualou a marca do argentino.
Assim, Lionel Scaloni, treinador da Argentina, manda a campo a seguinte escalação: Emiliano Martinez; Lisandro Martínez, Cristian Romero, Facundo Medina e Nahuel Molina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández; Lionel Messi, Thiago Almada e Lautaro Martínez.
Já Vozinha vem sendo o principal nome de Cabo Verde nesta Copa do Mundo. O goleiro ganhou fama após sua grande atuação contra a Espanha, na estreia cabo-verdiana no torneio, quando conquistou um surpreendente empate por 0 a 0 com os espanhóis.
Cabo Verde está escalado da seguinte maneira por Bubista: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidney Cabral e Steven Moreira; Kevin Pina, Jeovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte e Nuno da Costa; Ryan Mendes.
Quem vencer o duelo entre Argentina e Cabo Verde vai enfrentar o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto será na próxima terça-feira, 7, às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.