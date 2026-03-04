Estádio do time de Messi nos EUA terá nome do Nubank

Em meio ao processo para abrir um banco nos Estados Unidos, o Nubank anunciou nesta quarta-feira uma parceria com o Inter Miami CF, equipe do argentino Lionel Messi. Pelo acordo, o novo estádio do clube será oficialmente batizado como Nu Stadium. A arena está sendo construída no centro do Miami Freedom Park e tem inauguração prevista para 4 de abril deste ano. O valor do contrato não foi divulgado.

Com 26.700 assentos, o Nu Stadium servirá como casa do time de Messi e também funcionará como ponto de encontro para torcedores e para a comunidade local. Além dos naming rights, o logotipo do Nu será exibido na parte de trás da camisa do clube.

A parceria ocorre após o Nubank solicitar, em setembro de 2025, uma licença bancária nacional ao Escritório do Controlador da Moeda (OCC, na sigla em inglês). A fintech recebeu aprovação condicional 121 dias depois, em janeiro.

Para concluir o processo, o banco ainda precisa de autorizações do Federal Reserve (Fed) e da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), responsável pelo seguro de depósitos. O Nubank soma mais de 130 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia.

“O Nu Stadium vai ancorar nossa marca nos Estados Unidos, permitindo o engajamento com uma comunidade diversa e internacional enquanto construímos a plataforma de serviços financeiros”, afirmou em nota Cristina Junqueira, cofundadora e CEO da operação do Nubank nos EUA.

“O Inter Miami foi construído para estabelecer novos padrões e redefinir o que é possível no futebol”, declarou Jorge Mas, executivo proprietário do clube.

Centro de entretenimento

Além de Messi, o elenco do Inter Miami CF conta com estrelas como Rodrigo de Paul, Luis Suárez e Germán Berterame. O clube conquistou quatro títulos importantes em seis temporadas, incluindo a MLS Cup de 2025, e disputará sua sétima temporada já estreando no Nu Stadium.

O estádio integra o Miami Freedom Park, complexo esportivo e de entretenimento com 530 mil metros quadrados. O projeto inclui mais de 90 mil metros quadrados dedicados a varejo, gastronomia, entretenimento e escritórios, além de diversos hotéis que somam 750 quartos. Também contará com áreas públicas, praças e espaços de recreação.

O empreendimento incorpora ainda o Jorge Mas Canosa Park, com 234 mil metros quadrados — o maior parque público planejado na cidade de Miami —, além de campos esportivos comunitários.