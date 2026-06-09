Na reserva e com poucos minutos: a situação de Memphis na seleção holandesa

O atacante Memphis Depay chega à Copa do Mundo cercado por dúvidas sobre seu espaço na seleção da Holanda. Convocado por Ronald Koeman para o torneio, o jogador do Corinthians teve participação limitada nos dois amistosos preparatórios disputados pela equipe antes da estreia no Mundial.

Atacante jogou poucos minutos nos amistosos

Nos dois compromissos, Memphis começou no banco de reservas. Contra a Argélia, entrou no intervalo e atuou durante todo o segundo tempo da derrota por 1 a 0. Já diante do Uzbequistão, sequer foi utilizado pelo treinador e assistiu à vitória holandesa por 2 a 1 do banco. Ao todo, o atacante somou apenas 49 minutos em campo.

Sua atuação mais relevante aconteceu justamente contra os argelinos. Aos 38 minutos da etapa final, Memphis aproveitou uma sobra na entrada da área e finalizou de primeira, mas o chute foi defendido pelo goleiro Luca Zidane, filho do ex-jogador e técnico franco-argelino Zinedine Zidane.

Memphis Depay, jogador do Corinthians e da Holanda (Alex Livesey/Getty Images)

Contra o Uzbequistão, Koeman optou por outras alternativas para o setor ofensivo e, depois do jogo, indicou que Memphis ainda não reúne as condições ideais para iniciar uma partida como titular.

Maior artilheiro da história da seleção holandesa, Memphis tenta recuperar espaço justamente no momento mais importante do calendário. A expectativa é que ele seja uma opção durante a competição, mas a tendência inicial é de que comece a Copa do Mundo entre os reservas.

"Para ser sincero, não acho que ele esteja 100% pronto para começar jogando ainda. Ainda temos alguns dias de treino. Não estou descartando nada", disse o técnico holandês após vencer o Uzbequistão.

Quando a Holanda joga na Copa do Mundo?

A Holanda, que faz parte do Grupo F, estreia no torneio no próximo domingo, 12, diante do Japão, às 17h (horário de Brasília). Depois, pega a Suécia, no dia 20, às 14h (horário de Brasília). O último jogo dos holandeses na fase de grupos é contra a Tunísia, no dia 25, às 20h (horário de Brasília).