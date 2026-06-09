Esporte

Fase de grupos copa 2026

Na reserva e com poucos minutos: a situação de Memphis na seleção holandesa

Jogador do Corinthians atuou em apenas um dos dois amistosos preparatórios e não deve começar a Copa do Mundo entre os titulares

Memphis Depay: Maior artilheiro da história da seleção holandesa ficou no banco nas duas partidas e teve poucos minutos antes da estreia no Mundial (Inaki Esnaola/Getty Images)

Memphis Depay: Maior artilheiro da história da seleção holandesa ficou no banco nas duas partidas e teve poucos minutos antes da estreia no Mundial (Inaki Esnaola/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20h49.

O atacante Memphis Depay chega à Copa do Mundo cercado por dúvidas sobre seu espaço na seleção da Holanda. Convocado por Ronald Koeman para o torneio, o jogador do Corinthians teve participação limitada nos dois amistosos preparatórios disputados pela equipe antes da estreia no Mundial.

Atacante jogou poucos minutos nos amistosos

Nos dois compromissos, Memphis começou no banco de reservas. Contra a Argélia, entrou no intervalo e atuou durante todo o segundo tempo da derrota por 1 a 0. Já diante do Uzbequistão, sequer foi utilizado pelo treinador e assistiu à vitória holandesa por 2 a 1 do banco. Ao todo, o atacante somou apenas 49 minutos em campo.

Sua atuação mais relevante aconteceu justamente contra os argelinos. Aos 38 minutos da etapa final, Memphis aproveitou uma sobra na entrada da área e finalizou de primeira, mas o chute foi defendido pelo goleiro Luca Zidane, filho do ex-jogador e técnico franco-argelino Zinedine Zidane

Memphis Depay, jogador do Corinthians e da Holanda (Alex Livesey/Getty Images)

Contra o Uzbequistão, Koeman optou por outras alternativas para o setor ofensivo e, depois do jogo, indicou que Memphis ainda não reúne as condições ideais para iniciar uma partida como titular.

Maior artilheiro da história da seleção holandesa, Memphis tenta recuperar espaço justamente no momento mais importante do calendário. A expectativa é que ele seja uma opção durante a competição, mas a tendência inicial é de que comece a Copa do Mundo entre os reservas.

"Para ser sincero, não acho que ele esteja 100% pronto para começar jogando ainda. Ainda temos alguns dias de treino. Não estou descartando nada", disse o técnico holandês após vencer o Uzbequistão.

Quando a Holanda joga na Copa do Mundo?

A Holanda, que faz parte do Grupo F, estreia no torneio no próximo domingo, 12, diante do Japão, às 17h (horário de Brasília). Depois, pega a Suécia, no dia 20, às 14h (horário de Brasília). O último jogo dos holandeses na fase de grupos é contra a Tunísia, no dia 25, às 20h (horário de Brasília).

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoHolandaFutebol

Mais de Esporte

Conheça o estádio da Copa de 2026 que viralizou por sua paisagem única

Quem é Bruno Guimarães? O cérebro do meio-campo brasileiro na Copa de 2026

Quem é Danilo Santos? Conheça o volante do Botafogo convocado para a Copa do Mundo de 2026

Quem é Rayan? Conheça a joia do Brasil convocada para a Copa do Mundo de 2026

Mais na Exame

Esporte

Conheça o estádio da Copa de 2026 que viralizou por sua paisagem única

Pop

Guerras e traições: tudo o que aconteceu antes da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'

Mercados

Petróleo avança 2% após novos ataques dos EUA ao Irã por abate de helicóptero

Negócios

Quem é a Teka, centenária indústria têxtil de SC que teve a falência cancelada pela Justiça