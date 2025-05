Messi e Suárez se tornam sócios em time da 4ª divisão do Uruguai para formar atletas

O atacante uruguaio Luis Suárez anunciou nesta terça-feira, 27, a entrada de Lionel Messi como sócio em seu projeto esportivo no Uruguai. A iniciativa, que visa a formação de jovens talentos, marca um novo capítulo na parceria entre os dois craques, agora fora dos gramados.

Messi, atual companheiro de Suárez no Inter Miami, se junta ao Deportivo LSM, clube fundado por Suárez em 2018. Localizado em Ciudad de la Costa, a 22 km de Montevidéu, o complexo esportivo já conta com mais de 3 mil associados e passará a disputar competições de base e a quarta divisão do futebol uruguaio.

“Este projeto é o lugar perfeito para continuar compartilhando nossa visão de futebol”, afirmou Suárez em vídeo publicado nas redes sociais. “Convidei meu amigo para se juntar ao projeto profissional do Deportivo LSM.” Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luis Suárez (@luissuarez9)

Messi também comentou a parceria:

“É um orgulho fazer parte disso com vocês. Fico feliz por ter sido convidado e espero contribuir com tudo o que puder para o crescimento do projeto.”

A entrada de Messi no projeto amplia a visibilidade do clube e pode atrair novos investimentos e talentos para o futebol uruguaio.

Enquanto isso, os dois se preparam para o próximo desafio com o Inter Miami: a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que começa em 14 de junho. A equipe estreia será contra o Al Ahly, do Egito. O Inter Miami está no grupo do Palmeiras e do Porto.