Messi aumentou faturamento do Inter Miami em 245% —e acelerou o futebol nos EUA

Um novo funcionário conseguiu aumentar em 245% o faturamento da empresa, de 55 milhões para 190 milhões de dólares por ano. Foi o que Messi fez no Inter Miami.

O craque argentino acelerou o futebol nos Estados Unidos, que se tornou um sucesso de público e de renda. A Major League Soccer (MLS) já movimenta mais dinheiro com patrocínios do que o Brasileirão.

“Messi elevou o nível técnico e ajudou a consolidar a MLS como destino atraente para grandes jogadores e investidores”, diz Diogo Kotscho, ex-vice-presidente de comunicação do time Orlando City.

Mais jogos e telas

Messi foi um ponto de partida de algo maior. A MLS ampliou o número de times e jogos, que ganharam espaço em novas plataformas. Foi fechado um acordo de 2,5 bilhões de dólares com a Apple TV, além de ações no TikTok e no YouTube, de olho no público jovem e latino.

“Hoje, há 67 milhões de latinos no país, e deverão ser 100 milhões em 20 anos”, diz Amir Somoggi, diretor da consultoria Sports ­Value. O Mundial de Clubes, em junho, e a Copa do Mundo, em 2026, vão atrair ainda mais atenção para o soccer na maior economia do mundo.