Álbum da Copa 2026 chega em maio; versão premium custa até R$ 360

Álbum da Copa do Mundo 2026: coleção chega em maio com preços de R$ 24,90 a R$ 360 (Panini/Montagem EXAME/Divulgação)
Redatora
Publicado em 30 de abril de 2026 às 04h39.
O álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 chega ao público no dia 1º de maio com preços a partir de R$ 24,90. A nova edição traz diferentes versões para colecionadores e mantém o formato tradicional da Panini.
Os envelopes devem custar R$ 7 e vêm com sete figurinhas, seguindo o padrão das coleções anteriores.
O álbum da Copa será vendido em quatro versões principais, com valores variados conforme o acabamento:
A versão premium será comercializada exclusivamente pelo site oficial da editora.
O lançamento oficial ocorre em 1º de maio, quando o produto passa a ser vendido ao público.
A edição acompanha o novo formato do torneio, que contará com 48 seleções, e reúne um total de 980 figurinhas.
Ao todo, o álbum traz 980 cromos, sendo 68 especiais com acabamento diferenciado. Cada pacote inclui sete figurinhas, o que mantém o padrão das coleções anteriores.
A produção das figurinhas é feita no Brasil e abastece não só o mercado nacional, mas também países da América Latina. Na fábrica da Panini em Barueri (SP), são impressos cerca de 11 milhões de cromos por dia, segundo a CNN Brasil.
O processo começa anos antes do torneio, com a definição do projeto editorial e, posteriormente, a escolha dos jogadores que farão parte da coleção. O CEO da Panini, Raul Vallecillo, afirmou que a etapa final envolve a preparação da fábrica para atender à demanda e organizar a distribuição em larga escala para diferentes países da região.
Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.