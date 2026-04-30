Esporte

Álbum da Copa 2026 chega em maio; versão premium custa até R$ 360

Panini lança coleção com 48 seleções e cromos especiais; preços variam conforme a edição

Álbum da Copa do Mundo 2026: coleção chega em maio com preços de R$ 24,90 a R$ 360 (Panini/Montagem EXAME/Divulgação)

Álbum da Copa do Mundo 2026: coleção chega em maio com preços de R$ 24,90 a R$ 360 (Panini/Montagem EXAME/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 30 de abril de 2026 às 04h39.

O álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 chega ao público no dia 1º de maio com preços a partir de R$ 24,90. A nova edição traz diferentes versões para colecionadores e mantém o formato tradicional da Panini.

Os envelopes devem custar R$ 7 e vêm com sete figurinhas, seguindo o padrão das coleções anteriores.

Preços do álbum da Copa 2026

O álbum da Copa será vendido em quatro versões principais, com valores variados conforme o acabamento:

  • Brochura: R$ 24,90
  • Capa dura: R$ 74,90
  • Capa dura especial (prateada ou dourada): R$ 79,90
  • Edição premium: R$ 359,90

A versão premium será comercializada exclusivamente pelo site oficial da editora.

Quando o álbum da Copa será lançado?

O lançamento oficial ocorre em 1º de maio, quando o produto passa a ser vendido ao público.

A edição acompanha o novo formato do torneio, que contará com 48 seleções, e reúne um total de 980 figurinhas.

Quantas figurinhas tem a coleção?

Ao todo, o álbum traz 980 cromos, sendo 68 especiais com acabamento diferenciado. Cada pacote inclui sete figurinhas, o que mantém o padrão das coleções anteriores.

Produção e distribuição das figurinhas

A produção das figurinhas é feita no Brasil e abastece não só o mercado nacional, mas também países da América Latina. Na fábrica da Panini em Barueri (SP), são impressos cerca de 11 milhões de cromos por dia, segundo a CNN Brasil.

O processo começa anos antes do torneio, com a definição do projeto editorial e, posteriormente, a escolha dos jogadores que farão parte da coleção. O CEO da Panini, Raul Vallecillo, afirmou que a etapa final envolve a preparação da fábrica para atender à demanda e organizar a distribuição em larga escala para diferentes países da região.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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