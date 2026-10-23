O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão em situação de empate técnico na disputa de segundo turno, segundo a pesquisa Vox Brasil divulgada nesta sexta-feira, 23

Nos votos válidos, que excluem os brancos, nulos e indecisos, o petista marca 50,6% da preferência, contra 49,4% do candidato do PL, cravando uma polarização estrita dentro da margem de erro.

Na comparação com o levantamento anterior, o petista passou de 51% para 50,6%. Já o senador do PL oscilou de 49% para 49,4%.

Analisando o cenário estimulado em sua totalidade, que inclui as parcelas de abstenção, Lula pontua com 45,4%, enquanto Flávio Bolsonaro alcança 44,3%.

O grupo de eleitores que declara voto em branco ou nulo soma 6%, e aqueles que não sabem ou não opinaram representam 4,3%.

Na rodada anterior, a diferença entre os dois era de 1,8 ponto percentual e caiu para 1 ponto.

Nos votos totais, Lula aparece com 46,4% e Flávio, com 44,6%, uma diferença de 1,8 ponto percentual.

Este é um trecho original publicado em Exame.com. Leia a matéria completa em https://exame.com/brasil/pesquisa-vox-brasil-lula-tem-51-e-flavio-bolsonaro-49-em-empate-tecnico/?utm_source=copiaecola&utm_medium=compartilhamento

A resiliência das escolhas é um destaque numérico do levantamento. Segundo a pesquisa, 94,7% dos entrevistados afirmam que a sua decisão de voto é definitiva.

Apenas 4,5% do eleitorado admite a possibilidade de mudar de escolha até o dia do pleito, limitando o espaço para oscilações bruscas.

A configuração de acirramento se repete na pesquisa espontânea, quando os nomes não são previamente apresentados aos entrevistados.

Neste recorte, projetando novamente os votos válidos, Lula registra 50,3% contra 49,7% de Flávio Bolsonaro, ratificando a alta cristalização dos dois campos políticos para 2026.

Índices de rejeição e avaliação do governo federal

No indicador de rejeição, gargalo fundamental em disputas de segundo turno, Flávio Bolsonaro lidera com 47,1% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum.

O atual presidente Lula aparece colado, com 44,8%. Entre os demais, 3,9% rejeitam ambos os nomes e 2,2% não rejeitam nenhum.

O levantamento também mensurou o termômetro institucional sobre a atual gestão executiva.

A desaprovação do governo Lula atingiu 48,1%, índice que se encontra em situação de empate técnico com a aprovação, que registra 46,9%. O grupo de eleitores que não sabe ou não opinou soma 5%.

O raio-x demográfico e regional do eleitorado

A estratificação dos dados revela fraturas expressivas no perfil social do voto. Lula concentra sua maior força na região Nordeste, com 56,8% das intenções no cenário estimulado.

O atual presidente também apresenta vantagem competitiva entre o eleitorado feminino (44,9%) e entre a população com renda de até dois salários mínimos (45,6%).

Em contrapartida, Flávio Bolsonaro demonstra forte tração demográfica entre os evangélicos, marcando 56,4%, e consolida dominância na região Sul, com 55,7%.

O parlamentar fluminense também lidera de forma isolada no recorte de alta renda, atingindo 82,6% entre quem ganha mais de 10 salários mínimos.

A pesquisa Vox Brasil entrevistou 2.100 eleitores entre 20 e 22 de outubro de 2026, por meio de abordagem presencial domiciliar. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-03259/2026.