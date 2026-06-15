Lamine Yamal estreia na Copa do Mundo sob pressão e expectativas gigantes

A Copa do Mundo de 2026 marca mais um capítulo na rápida ascensão de Lamine Yamal. Aos 18 anos, o atacante do Barcelona já deixou de ser visto apenas como uma promessa para assumir o papel de principal referência técnica da seleção espanhola. Mesmo que o resultado de 0 a 0 contra Cabo Verde na a estreia foi bem longe do idealizado pelos espanhóis.

Depois de encantar o mundo durante a conquista da Eurocopa de 2024, quando ainda tinha apenas 16 anos, Yamal desembarca no Mundial cercado por expectativas que normalmente recaem sobre jogadores muito mais experientes. O talento precoce, a capacidade de decidir partidas e a maturidade dentro de campo fizeram dele um dos nomes mais observados do torneio.

Da base do Barcelona ao estrelato

Formado em La Masia, tradicional academia do Barcelona, Yamal percorreu um caminho incomum até o topo. Sua chegada ao time principal aconteceu ainda na adolescência, mas a adaptação foi praticamente imediata.

A carreira de Yamal é marcada pela quebra constante de recordes. Ele se tornou o jogador mais jovem a atuar e marcar gols pelo Barcelona e pela seleção espanhola. Também entrou para a história da LaLiga como um dos artilheiros mais precoces da competição.

Antes mesmo de completar 19 anos, o atacante já havia ultrapassado a marca de 150 partidas pelo Barcelona e 25 jogos com a camisa da Espanha. No período, conquistou três títulos do Campeonato Espanhol e se consolidou como peça central das equipes que defende.

Destaque da Eurocopa

O grande salto de popularidade aconteceu durante a Eurocopa de 2024. Na competição, Yamal foi um dos protagonistas da campanha que terminou com o título espanhol.

Na semifinal contra a França, marcou um golaço de fora da área e se tornou o jogador mais jovem a balançar as redes na história do torneio continental. Além disso, distribuiu quatro assistências e recebeu o prêmio de melhor jogador jovem da competição.

Desde então, o atacante passou a ser visto como um dos principais candidatos a liderar a Espanha em grandes competições internacionais.

Superando obstáculos antes do Mundial

A preparação para a Copa não foi totalmente tranquila. Nas semanas que antecederam o torneio, que começou na última quinta-feira, 11, Yamal lidou com preocupações físicas após problemas musculares sofridos no fim da temporada europeia.

Apesar das dúvidas iniciais, o atacante voltou aos treinamentos e recebeu sinal verde para integrar a seleção espanhola. A comissão técnica adotou cautela durante sua recuperação, mas garantiu que o jogador chegasse ao Mundial em condições de atuar.

O que faz Yamal ser tão especial?

Atuando preferencialmente pelo lado direito do ataque, ele combina velocidade, inteligência tática e habilidade para decidir partidas em lances individuais.

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, definiu o atacante como um jogador diferente da maioria dos atletas de sua idade. "Com o passar do tempo, você percebe que existem jogadores muito bons e existem jogadores diferentes, e o Lamine é um desses diferentes. Ele foi tocado pela varinha de Deus", afirmou o treinador.

Já o ex-técnico do Barcelona, Xavi Hernández, foi ainda mais longe ao avaliar o potencial do jovem espanhol. "Ele é um escolhido. Pode se tornar um dos gênios da história do futebol", declarou.

A esperança espanhola para 2026

A expectativa da Espanha é que Yamal seja o principal protagonista da equipe durante a Copa do Mundo. O atacante chega ao torneio como o jogador mais valioso do mundo, custando cerca de 290 milhões de euros, cerca de R$ 1,7 bilhão.

Apesar de ter enfrentado problemas físicos ao longo da temporada, a confiança da comissão técnica espanhola permanece alta. A seleção aposta na capacidade do jovem craque para liderar uma geração talentosa que busca devolver ao país o título mundial conquistado pela última vez em 2010.

"É um jogador que parece ter mais idade do que realmente tem: não tem nada a ver com um garoto comum de 17 anos. É um jogador genial", finaliza o técnico da Espanha.

Aos 18 anos, Lamine Yamal já deixou de ser apenas uma promessa. Na Copa do Mundo de 2026, ele terá a oportunidade de mostrar que pode transformar talento precoce em legado, diante da maior vitrine do futebol internacional.

"Se eu tivesse que escolher um jogador da nova geração, seria Lamine, pelo que já fez até agora com a idade que tem e pelo futuro que tem pela frente", revelou Lionel Messi, ex-jogador do Barcelona e jogador da seleção argentina.

Estreia de Yamal na Copa

A Espanha, que faz parte do Grupo H, fez sua estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 15 de junho, contra Cabo Verde, no Estádio de Atlanta. O jovem começou o jogo no banco de reservas e entrou aos 25 minutos do segundo tempo, após a Espanha não conseguir furar o bloqueio da seleção africana.

O jogo acabou em 0x0, marcando a estreia da promessa Lamine Yamal em Copas do Mundo e um resultado histórico para Cabo Verde.

A seleção espanhola voltará a atuar no mesmo local, no dia 21 de junho, diante da Arábia Saudita. Encerrando a fase de grupos, a equipe enfrenta o Uruguai no dia 26 de junho, em partida marcada para o Estádio de Guadalajara.