Jorge Veras: quem foi o 'Homem Gre-Nal' que marcou época no Grêmio

Jorge de Souza Veras, conhecido como “Homem Gre-Nal”, morreu nesta quinta-feira, 22, aos 67 anos, após enfrentar um câncer de pâncreas. O ex-atacante ficou marcado na história do Grêmio por suas atuações contra o Internacional na década de 1980, mas também construiu uma trajetória relevante no futebol cearense, como jogador e treinador das categorias de base.

Natural de Fortaleza, Veras começou sua formação no Fortaleza e passou por equipes como Ceará e Ferroviário antes de ganhar projeção nacional com as camisas do Criciúma e do Grêmio.

Como Jorge Veras virou o “Homem Gre-Nal”?

A passagem pelo Grêmio começou em 1987, quando o clube buscava alternativas após a saída de Renato Gaúcho para o Flamengo. Contratado junto ao Criciúma, Veras permaneceu no time gaúcho até 1989 e rapidamente conquistou espaço entre os torcedores.

Seu primeiro clássico contra o Internacional ajudou a definir sua história em Porto Alegre. Em 29 de março de 1987, o atacante marcou os dois gols da vitória gremista por 2 a 1, no Estádio Olímpico, pelo Campeonato Gaúcho. Na mesma temporada, também balançou as redes na decisão estadual.

Os números ajudam a explicar o apelido: Veras disputou 15 Gre-Nais, com oito vitórias, cinco empates e duas derrotas do Grêmio. Ele marcou quatro gols nesses confrontos e participou de clássicos que ficaram associados a duelos com nomes importantes do rival, como o goleiro Taffarel e o lateral-direito Luiz Carlos Winck.

Um dos lances mais lembrados ocorreu em 1987, em partida no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Veras aproveitou uma falha de Taffarel para marcar o gol da vitória por 1 a 0. O goleiro colorado vinha de uma sequência de aproximadamente 900 minutos sem sofrer gols, o que ampliou a repercussão do episódio.

A trajetória de Jorge Veras além do Grêmio

Antes de chegar ao futebol gaúcho, Veras havia se destacado no Criciúma, clube pelo qual conquistou títulos estaduais. Sua passagem pelo Ferroviário, no Ceará, também teve números expressivos: em 1992, voltou à equipe e terminou como artilheiro da Série C do Campeonato Brasileiro, com nove gols.

Depois de encerrar a carreira como jogador, o ex-atacante continuou ligado ao esporte. Trabalhou como treinador e passou anos nas categorias de base do Fortaleza, onde atuou na identificação e no desenvolvimento de jovens atletas. Sua trajetória também incluiu trabalhos no Ferroviário, no Floresta, no Guarany de Sobral e no 4 de Julho, do Piauí.

No Fortaleza, sua contribuição foi além dos resultados em campo. Durante cerca de nove anos de trabalho na formação, participou do desenvolvimento de jogadores que chegaram ao futebol profissional, entre eles Edinho, Romarinho, Walfrido e Max Walef.