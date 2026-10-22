Cristiano Ronaldo usa Bolas de Ouro para reduzir punição na seleção portuguesa; entenda

RESUMO ＋ Cristiano Ronaldo teve a punição reduzida pela Federação Portuguesa de Futebol após deixar sem autorização a concentração de Portugal em setembro, segundo o The Guardian. O atacante do clube Al-Nassr recebeu suspensão de 30 dias e multa de 255 euros, cerca de R$ 1.450. A comissão considerou seu histórico, suas conquistas, a colaboração com a investigação e a admissão de responsabilidade.

Cristiano Ronaldo conseguiu reduzir a punição aplicada pela Federação Portuguesa de Futebol após deixar a concentração da seleção nacional sem autorização prévia.

Segundo reportagem do The Guardian, o atacante do Al-Nassr recebeu suspensão de 30 dias e multa de apenas 255 euros (cerca de R$ 1.450), valor que chamou atenção e virou alvo de piada nas redes sociais.

O caso ganhou repercussão porque, inicialmente, o jogador havia afirmado publicamente que merecia ser punido sem atenuantes, inclusive por exercer a função de capitão. Durante a investigação disciplinar, porém, seus representantes apresentaram argumentos para diminuir a sanção.

A defesa destacou o histórico disciplinar do atacante, seus títulos conquistados com Portugal, suas cinco Bolas de Ouro, seus serviços prestados ao futebol e sua colaboração para esclarecer o episódio. A comissão disciplinar aceitou os argumentos e reduziu a punição, primeiro pela metade e, depois, novamente pela metade, considerando também que Ronaldo assumiu a responsabilidade por seus atos.

O que aconteceu para Cristiano Ronaldo ser punido?

Em setembro, durante a última Data Fifa, Cristiano Ronaldo deixou a concentração de Portugal em meio à preparação para um compromisso na Dinamarca. A decisão veio após declarações do técnico Jorge Jesus, que reforçou sua autoridade sobre a equipe e afirmou que nenhum jogador interferiria em suas escolhas para a escalação.

Segundo o relato do The Guardian, o atacante pediu um veículo à federação para ir ao aeroporto de Copenhague. Durante o trajeto, telefonou para o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, e disse que não estava em condições psicológicas de continuar com o grupo.

A investigação apontou que o jogador saiu sem comunicar previamente sua decisão aos responsáveis pela seleção. Entre 30 de setembro e 4 de outubro, ele também deixou de participar de mais de 30 atividades previstas na programação da equipe, incluindo treinamentos, refeições e deslocamentos.

Na manifestação pública que fez após o episódio, Ronaldo defendeu que sua posição de capitão deveria ser considerada um agravante. No processo disciplinar, entretanto, sua defesa recorreu às conquistas individuais e coletivas do jogador, incluindo os títulos pela seleção portuguesa e as cinco Bolas de Ouro, para justificar uma redução da pena.

A suspensão de 30 dias aplicada está sendo cumprida em um período sem partidas internacionais. Vale mencionar que ainda não há confirmação sobre um eventual retorno do atacante à seleção ou sobre uma nova convocação por Jorge Jesus.