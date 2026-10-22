O que Seedorf já mudou no Corinthians? Veja as primeiras medidas do técnico

RESUMO ＋ O técnico Clarence Seedorf mudou a rotina do clube paulista Corinthians em sua primeira semana no cargo, antes mesmo de estrear à beira do gramado, segundo o ge. As medidas incluem nova dinâmica para divulgar os relacionados, imagens positivas nas televisões do CT, maior participação da psicóloga Anahy Couto e outra música de aquecimento na Neo Química Arena.

O técnico Clarence Seedorf começou a implementar mudanças na rotina do Corinthians antes mesmo de estrear à beira do gramado. Em pouco mais de uma semana no clube, o holandês adotou medidas para aumentar a competitividade interna, melhorar o ambiente de trabalho e recuperar a confiança do elenco, segundo informações do ge.

Entre as novidades estão alterações no momento de divulgação dos relacionados, no conteúdo exibido nas televisões do centro de treinamento e na trilha sonora da Neo Química Arena.

Veja as mudanças promovidas por Seedorf no Corinthians:

Divulgação dos relacionados no dia do jogo: Seedorf concentrou o elenco na véspera do duelo contra o Vitória e deixou para anunciar os jogadores relacionados na manhã da partida. Antes, os cortes costumavam ser divulgados um dia antes, permitindo que os atletas fora da lista fossem liberados da concentração. A nova dinâmica pode aumentar a disputa por vagas, mas deve ser usada principalmente em jogos em São Paulo, por questões logísticas.

Mudança no conteúdo das televisões do CT: o treinador pediu que as telas do Joaquim Grava deixassem de exibir prioritariamente informações sobre treinos, calendário e classificação. A orientação é mostrar imagens positivas, como gols, vitórias e conquistas do Corinthians, para reforçar a confiança dos jogadores.

Maior participação da psicóloga: Seedorf solicitou uma atuação mais próxima de Anahy Couto , psicóloga do elenco, incluindo sua presença em viagens com a equipe. A iniciativa faz parte do trabalho para melhorar o ambiente interno e o aspecto emocional dos atletas.

Música de entrada na Neo Química Arena: o holandês escolheu Sirius , tema associado ao histórico time de basquete do Chicago Bulls, para tocar durante o aquecimento corinthiano. A ideia é adotar uma trilha que remeta a uma mentalidade vencedora.

Vale mencionar que a estreia de Seedorf como técnico do Corinthians depende da resolução de pendências contratuais e burocráticas. O clube ainda não concluiu a rescisão de Fernando Diniz e precisa formalizar o desligamento antes de registrar o substituto no BID da CBF. Além disso, precisa reunir documentos para regularizar Seedorf, incluindo registros relacionados ao Suriname e aos Emirados Árabes Unidos, necessários aos procedimentos de obtenção do visto de trabalho.

Segundo o ge, a diretoria alvinegra tenta concluir os procedimentos o quanto antes para que o novo treinador possa comandar a equipe diretamente da beira do gramado no duelo contra o Vasco, no sábado, 24, em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Corinthians vive situação delicada na tabela e flerta com o rebaixamento, somando nove jogos seguidos sem vencer.