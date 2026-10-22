Esporte

O que Seedorf já mudou no Corinthians? Veja as primeiras medidas do técnico

Holandês altera rotina de concentração, ambiente do CT Joaquim Grava, apoio psicológico e até a música usada no aquecimento da equipe

Seedorf já implementou diversas mudanças na rotina da equipe do Corinthians (Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Seedorf já implementou diversas mudanças na rotina da equipe do Corinthians (Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 19h24.

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O técnico Clarence Seedorf mudou a rotina do clube paulista Corinthians em sua primeira semana no cargo, antes mesmo de estrear à beira do gramado, segundo o ge. As medidas incluem nova dinâmica para divulgar os relacionados, imagens positivas nas televisões do CT, maior participação da psicóloga Anahy Couto e outra música de aquecimento na Neo Química Arena.

O técnico Clarence Seedorf começou a implementar mudanças na rotina do Corinthians antes mesmo de estrear à beira do gramado. Em pouco mais de uma semana no clube, o holandês adotou medidas para aumentar a competitividade interna, melhorar o ambiente de trabalho e recuperar a confiança do elenco, segundo informações do ge.

Entre as novidades estão alterações no momento de divulgação dos relacionados, no conteúdo exibido nas televisões do centro de treinamento e na trilha sonora da Neo Química Arena.

Veja as mudanças promovidas por Seedorf no Corinthians:

  • Divulgação dos relacionados no dia do jogo: Seedorf concentrou o elenco na véspera do duelo contra o Vitória e deixou para anunciar os jogadores relacionados na manhã da partida. Antes, os cortes costumavam ser divulgados um dia antes, permitindo que os atletas fora da lista fossem liberados da concentração. A nova dinâmica pode aumentar a disputa por vagas, mas deve ser usada principalmente em jogos em São Paulo, por questões logísticas.
  • Mudança no conteúdo das televisões do CT: o treinador pediu que as telas do Joaquim Grava deixassem de exibir prioritariamente informações sobre treinos, calendário e classificação. A orientação é mostrar imagens positivas, como gols, vitórias e conquistas do Corinthians, para reforçar a confiança dos jogadores.
  • Maior participação da psicóloga: Seedorf solicitou uma atuação mais próxima de Anahy Couto, psicóloga do elenco, incluindo sua presença em viagens com a equipe. A iniciativa faz parte do trabalho para melhorar o ambiente interno e o aspecto emocional dos atletas.
  • Música de entrada na Neo Química Arena: o holandês escolheu Sirius, tema associado ao histórico time de basquete do Chicago Bulls, para tocar durante o aquecimento corinthiano. A ideia é adotar uma trilha que remeta a uma mentalidade vencedora.

Vale mencionar que a estreia de Seedorf como técnico do Corinthians depende da resolução de pendências contratuais e burocráticas. O clube ainda não concluiu a rescisão de Fernando Diniz e precisa formalizar o desligamento antes de registrar o substituto no BID da CBF. Além disso, precisa reunir documentos para regularizar Seedorf, incluindo registros relacionados ao Suriname e aos Emirados Árabes Unidos, necessários aos procedimentos de obtenção do visto de trabalho.

Segundo o ge, a diretoria alvinegra tenta concluir os procedimentos o quanto antes para que o novo treinador possa comandar a equipe diretamente da beira do gramado no duelo contra o Vasco, no sábado, 24, em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Corinthians vive situação delicada na tabela e flerta com o rebaixamento, somando nove jogos seguidos sem vencer.

 

'Perguntas frequentes'

Quais mudanças Seedorf implementou no Corinthians? ＋

Clarence Seedorf alterou o momento de divulgação dos relacionados, o conteúdo das televisões do centro de treinamento e a música de aquecimento na Neo Química Arena. O técnico também ampliou a participação da psicóloga Anahy Couto na rotina do elenco.

Quando Seedorf passou a divulgar os jogadores relacionados? ＋

Seedorf anunciou os relacionados na manhã do jogo contra o Vitória, após concentrar todo o elenco na véspera. Segundo o ge, a nova dinâmica busca aumentar a disputa por vagas e deve ser adotada principalmente em partidas realizadas em São Paulo.

O que passou a ser exibido nas televisões do CT do Corinthians? ＋

As telas do CT Joaquim Grava passaram a priorizar imagens positivas, como gols, vitórias e conquistas do Corinthians. A mudança solicitada por Seedorf busca reforçar a confiança dos jogadores.

Qual será o papel da psicóloga Anahy Couto com Seedorf? ＋

A psicóloga Anahy Couto terá uma atuação mais próxima do elenco e deverá acompanhar a equipe em viagens. A iniciativa faz parte do trabalho de Seedorf para melhorar o ambiente interno e o aspecto emocional dos atletas.

Qual música Seedorf escolheu para o aquecimento do Corinthians? ＋

Seedorf escolheu Sirius, tema associado ao histórico time de basquete do Chicago Bulls, para o aquecimento na Neo Química Arena. A trilha busca transmitir uma mentalidade vencedora aos jogadores.

Por que Seedorf ainda não estreou à beira do gramado pelo Corinthians? ＋

O Corinthians precisa concluir a rescisão de Fernando Diniz, registrar Seedorf no BID da CBF e reunir documentos ligados ao visto de trabalho. Segundo o ge, a diretoria tenta regularizar o treinador para o duelo contra o Vasco no sábado, 24, em São Januário.

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