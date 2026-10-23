As 10 ferramentas de IA que substituem tarefas repetitivas no trabalho em 2026

Responder mensagens semelhantes, registrar reuniões, atualizar planilhas e transferir informações entre plataformas são tarefas que ocupam parte da rotina de muitos profissionais.

Em 2026, ferramentas de inteligência artificial e automação permitem delegar parte dessas atividades, desde que sejam configuradas de acordo com as necessidades de cada equipe.

O ganho depende do processo escolhido. Algumas soluções ajudam a produzir conteúdo; outras conectam aplicativos ou executam sequências de ações. Conheça dez opções e o que cada uma pode fazer no dia a dia.

1. ChatGPT: textos, resumos e análise de dados

O ChatGPT pode redigir e revisar e-mails, resumir documentos e analisar planilhas, além de gerar tabelas e gráficos a partir de arquivos enviados. É útil para tarefas recorrentes de comunicação e organização de informações.

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2. Microsoft 365 Copilot: tarefas no ambiente de trabalho

Integrado aos aplicativos da Microsoft, o Copilot ajuda a trabalhar com documentos, e-mails, reuniões e apresentações. Recursos de automação disponíveis em determinadas versões permitem organizar fluxos de trabalho no Outlook, Teams e Planner, reduzindo etapas manuais.

3. Zapier: conectar aplicativos sem programação

O Zapier integra serviços diferentes para que uma ação em um aplicativo desencadeie outra. É possível, por exemplo, configurar o registro automático de novos contatos em uma planilha quando chega um formulário. Seus recursos de IA podem apoiar a criação e a execução de fluxos mais complexos.

4. Make: automatizar processos visuais

O Make permite montar fluxos de automação por meio de uma interface visual. Uma equipe pode conectar formulários, bancos de dados e serviços de comunicação para encaminhar solicitações, organizar informações e gerar notificações. A ferramenta é indicada para processos com várias etapas e regras definidas.

5. Notion AI: notas e acompanhamento de reuniões

A IA do Notion pode transcrever reuniões, resumir os principais pontos e identificar tarefas que precisam ser realizadas. As informações ficam organizadas no espaço de trabalho, facilitando a consulta posterior.

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6. Otter.ai: transcrever conversas

Voltado a reuniões e entrevistas, o Otter.ai transforma áudio em texto e ajuda a produzir resumos. O profissional pode consultar a transcrição e revisar os encaminhamentos. É importante verificar a precisão dos nomes, números e decisões registrados.

7. Fireflies.ai: organizar informações de reuniões

O Fireflies.ai grava e transcreve reuniões, gera resumos e permite pesquisar o conteúdo das conversas. O recurso pode facilitar a recuperação de decisões e compromissos sem depender exclusivamente de anotações individuais.

8. Grammarly: revisar textos em inglês

O Grammarly identifica problemas de gramática, ortografia e clareza, além de sugerir ajustes de tom. Pode ajudar profissionais que escrevem e-mails, relatórios e apresentações em inglês com frequência. As sugestões precisam ser avaliadas para preservar o sentido original e a voz de quem escreve.

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9. Canva Magic Studio: acelerar a produção visual

Os recursos de IA do Canva ajudam a criar e adaptar peças gráficas, apresentações e imagens. Para equipes de comunicação e marketing, isso pode reduzir o tempo gasto em versões iniciais de materiais. A identidade visual, as informações e os elementos gerados ainda precisam passar por revisão.

10. Microsoft Power Automate: eliminar etapas manuais

O Power Automate conecta aplicativos e serviços para executar tarefas conforme regras ou eventos. Pode, por exemplo, encaminhar uma aprovação, registrar informações recebidas ou avisar uma equipe quando um arquivo é atualizado. É especialmente útil em processos administrativos que seguem etapas previsíveis.

Como escolher a ferramenta certa

Antes de contratar uma solução, identifique qual atividade consome mais tempo e quantas vezes ela se repete. Avalie integrações, custos, limites dos planos e requisitos de segurança. Nem todo processo precisa de IA: uma automação convencional pode ser suficiente quando as regras são claras.

Comece com uma tarefa de baixo risco, compare o tempo gasto antes e depois e confira a qualidade do resultado. A automação funciona melhor quando reduz trabalho operacional sem eliminar a supervisão necessária para evitar erros.