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Quais são os 5 parques de diversão mais visitados da América Latina — 2 deles ficam no Brasil

Anúncio de um parque de diversões da Cacau Show em 2024, num investimento de R$ 2 bilhões, foi o primeiro de uma série de novos aportes

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 27 de julho de 2026 às 19h32.

Última atualização em 27 de julho de 2026 às 19h34.

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O setor de parques de diversões tem ganhado força no Brasil nos últimos anos. O anúncio de um parque de diversões da Cacau Show em 2024, num investimento de 2 bilhões de reais, foi o primeiro de uma série de novos aportes, informados quase que mensalmente.

Faz sentido: na América Latina, dois dos cinco parques mais visitados são brasileiros.

Segundo o Theme Index 2024, relatório anual da associação de parques temáticos, o Beto Carrero World, em Santa Catarina, e o Hopi Hari, no interior de São Paulo, estão no topo das atrações que recebem mais visitas. Cada um com mais de 1 milhão de visitantes anualmente.

O Beto Carrero lidera o ranking, com 2,5 milhões de visitantes, superando concorrentes como Six Flags México e Xcaret, em Cancún.

Já o Hopi Hari aparece em 4º lugar, com 1 milhão de visitantes em 2024.

O império do Beto Carrero

Inaugurado em 1991, o Beto Carrero World nasceu do sonho do empresário e artista João Batista Sérgio Murad — o próprio Beto Carrero — que queria criar um parque temático grandioso com identidade brasileira.

Começou com um circo. Depois, com brinquedos improvisados. Hoje, é o maior parque temático da América Latina, com 14 quilômetros quadrados de área total e mais de 1.100 funcionários.

Nos últimos anos, o Beto Carrero firmou parcerias com a DreamWorks Animation e a Universal Studios, trazendo personagens mundialmente famosos como Shrek, Kung Fu Panda e Trolls. Entre as atrações mais recentes estão a área temática da NERF, o espetáculo Hot Wheels Epic Show e o Madagascar Circus Show. O parque também abriga o icônico Castelo das Nações, com mais de 10 mil metros quadrados.

A maior novidade é um investimento de 2 bilhões de reais, que vai contar com uma área temática do Bob Esponja e uma montanha-russa que, segundo Alex Murad, CEO do parque, será a mais cara do Hemisfério Sul.

Hopi Hari volta ao radar

O Hopi Hari, em Vinhedo (SP), enfrentou uma década difícil, com crises financeiras e queda de público. Mas voltou a crescer nos últimos anos e recuperou espaço no ranking da América Latina.

Com 1,3 milhão de visitantes em 2024, aparece em 4º lugar entre os parques mais visitados da região.

A atual gestão aposta em eventos sazonais, revitalização de atrações e uma maior presença digital para reconquistar o público. A localização, próxima a Campinas e São Paulo, continua sendo um trunfo importante para atrair famílias e excursões escolares.

Os 5 parques de diversão mais visitados da América Latina em 2024

  1. Beto Carrero World, Santa Catarina, Brasil – 2.500.000 visitantes
  2. Six Flags México, Cidade do México – 2.051.000
  3. Xcaret, Cancún, México – 1.580.000
  4. Hopi Hari, Vinhedo, Brasil – 1.295.000
  5. Fantasilandia, Santiago, Chile – 1.150.000

Fonte: Theme Index 2024 – TEA/AECOM

Setor em alta — mas ainda longe dos grandes do mundo

Apesar do avanço, nenhum parque latino-americano aparece no top 10 global, que segue dominado por Disney, Universal e gigantes asiáticos.

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Acompanhe tudo sobre:Parques de diversões

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