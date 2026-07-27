Quais são os 5 parques de diversão mais visitados da América Latina — 2 deles ficam no Brasil

O setor de parques de diversões tem ganhado força no Brasil nos últimos anos. O anúncio de um parque de diversões da Cacau Show em 2024, num investimento de 2 bilhões de reais, foi o primeiro de uma série de novos aportes, informados quase que mensalmente.

Faz sentido: na América Latina, dois dos cinco parques mais visitados são brasileiros.

Segundo o Theme Index 2024, relatório anual da associação de parques temáticos, o Beto Carrero World, em Santa Catarina, e o Hopi Hari, no interior de São Paulo, estão no topo das atrações que recebem mais visitas. Cada um com mais de 1 milhão de visitantes anualmente.

O Beto Carrero lidera o ranking, com 2,5 milhões de visitantes, superando concorrentes como Six Flags México e Xcaret, em Cancún.

Já o Hopi Hari aparece em 4º lugar, com 1 milhão de visitantes em 2024.

O império do Beto Carrero

Inaugurado em 1991, o Beto Carrero World nasceu do sonho do empresário e artista João Batista Sérgio Murad — o próprio Beto Carrero — que queria criar um parque temático grandioso com identidade brasileira.

Começou com um circo. Depois, com brinquedos improvisados. Hoje, é o maior parque temático da América Latina, com 14 quilômetros quadrados de área total e mais de 1.100 funcionários.

Nos últimos anos, o Beto Carrero firmou parcerias com a DreamWorks Animation e a Universal Studios, trazendo personagens mundialmente famosos como Shrek, Kung Fu Panda e Trolls. Entre as atrações mais recentes estão a área temática da NERF, o espetáculo Hot Wheels Epic Show e o Madagascar Circus Show. O parque também abriga o icônico Castelo das Nações, com mais de 10 mil metros quadrados.

A maior novidade é um investimento de 2 bilhões de reais, que vai contar com uma área temática do Bob Esponja e uma montanha-russa que, segundo Alex Murad, CEO do parque, será a mais cara do Hemisfério Sul.

Hopi Hari volta ao radar

O Hopi Hari, em Vinhedo (SP), enfrentou uma década difícil, com crises financeiras e queda de público. Mas voltou a crescer nos últimos anos e recuperou espaço no ranking da América Latina.

Com 1,3 milhão de visitantes em 2024, aparece em 4º lugar entre os parques mais visitados da região.

A atual gestão aposta em eventos sazonais, revitalização de atrações e uma maior presença digital para reconquistar o público. A localização, próxima a Campinas e São Paulo, continua sendo um trunfo importante para atrair famílias e excursões escolares.

Os 5 parques de diversão mais visitados da América Latina em 2024

Beto Carrero World, Santa Catarina, Brasil – 2.500.000 visitantes Six Flags México, Cidade do México – 2.051.000 Xcaret, Cancún, México – 1.580.000 Hopi Hari, Vinhedo, Brasil – 1.295.000 Fantasilandia, Santiago, Chile – 1.150.000

Fonte: Theme Index 2024 – TEA/AECOM

Setor em alta — mas ainda longe dos grandes do mundo

Apesar do avanço, nenhum parque latino-americano aparece no top 10 global, que segue dominado por Disney, Universal e gigantes asiáticos.

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