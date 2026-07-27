Quando serão as oitavas de final da Libertadores?

Com a pausa no calendário das principais ligas para a disputa da Copa do Mundo, a Libertadores também foi atingida. A competição continental encerrou a fase de grupos no dia 28 de maio e, desde então, ainda não retornou para a disputa das oitavas de final.
A volta do torneio está prevista para o dia 11 de agosto, com os primeiros jogos das oitavas. Os confrontos de ida devem acontecer entre os dias 11 e 13 de agosto, enquanto os de volta serão disputados nos dias 18, 19 e 20 da semana seguinte.
O sorteio foi realizado antes da disputa da Copa do Mundo e já colocou dois times brasileiros frente a frente nesta fase da Libertadores, com o duelo entre Flamengo e Cruzeiro. Os outros representantes do Brasil são: Fluminense, Palmeiras, Mirassol e Corinthians.
Jogos de ida
Terça-feira, 11/08
- 19h - Fluminense x Independiente Rivadavia, no Rio de Janeiro
- 21h30 - Estudiantes x Universidad Católica, na Argentina
- 21h30 - Tolima x Independiente del Valle, na Colômbia
Quarta-feira, 12/08
- 19h - Platense x Coquimbo Unido, na Argentina
- 19h - Palmeiras x Cerro Porteño, em São Paulo
- 21h30 - Cruzeiro x Flamengo, em Belo Horizonte
Quinta-feira, 13/08
- 19h - Mirassol x LDU, em Mirassol
- 21h30 - Rosario Central x Corinthians, na Argentina
Jogos de volta
Terça-feira, 18/08
- 19h - Independiente Rivadavia x Fluminense, na Argentina
- 21h30 - Universidad Católica x Estudiantes, no Chile
- 23h30 - Independiente del Valle x Tolima, no Equador
Quarta-feira, 19/08
- 19h - Coquimbo Unido x Platense, no Chile
- 19h - Cerro Porteño x Palmeiras, no Paraguai
- 21h30 - Flamengo x Cruzeiro, no Rio de Janeiro
Quinta-feira, 20/08
- 19h - LDU x Mirassol, no Equador
- 21h30 - Corinthians x Rosario Central, em São Paulo
Calendário da Libertadores
- Oitavas de final - 11 a 20 de agosto
- Quartas de final - 8 a 17 de setembro
- Semifinais - 14 a 22 de outubro
- Final - 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai