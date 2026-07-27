Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quando serão as oitavas de final da Libertadores?

A bola volta a rolar na competição continental no mês de agosto, quando acontecerão as partidas de ida e volta das oitavas

Libertadores: o retorno do torneio está previsto para o dia 11 de agosto (CONMEBOL/Reprodução)

Libertadores: o retorno do torneio está previsto para o dia 11 de agosto (CONMEBOL/Reprodução)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 27 de julho de 2026 às 20h06.

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Com a pausa no calendário das principais ligas para a disputa da Copa do Mundo, a Libertadores também foi atingida. A competição continental encerrou a fase de grupos no dia 28 de maio e, desde então, ainda não retornou para a disputa das oitavas de final.

A volta do torneio está prevista para o dia 11 de agosto, com os primeiros jogos das oitavas. Os confrontos de ida devem acontecer entre os dias 11 e 13 de agosto, enquanto os de volta serão disputados nos dias 18, 19 e 20 da semana seguinte.

O sorteio foi realizado antes da disputa da Copa do Mundo e já colocou dois times brasileiros frente a frente nesta fase da Libertadores, com o duelo entre Flamengo e Cruzeiro. Os outros representantes do Brasil são: Fluminense, Palmeiras, Mirassol e Corinthians.

Jogos de ida

Terça-feira, 11/08

  • 19h - Fluminense x Independiente Rivadavia, no Rio de Janeiro
  • 21h30 - Estudiantes x Universidad Católica, na Argentina
  • 21h30 - Tolima x Independiente del Valle, na Colômbia

Quarta-feira, 12/08

  • 19h - Platense x Coquimbo Unido, na Argentina
  • 19h - Palmeiras x Cerro Porteño, em São Paulo
  • 21h30 - Cruzeiro x Flamengo, em Belo Horizonte

Quinta-feira, 13/08

  • 19h - Mirassol x LDU, em Mirassol
  • 21h30 - Rosario Central x Corinthians, na Argentina

Jogos de volta

Terça-feira, 18/08

  • 19h - Independiente Rivadavia x Fluminense, na Argentina
  • 21h30 - Universidad Católica x Estudiantes, no Chile
  • 23h30 - Independiente del Valle x Tolima, no Equador

Quarta-feira, 19/08

  • 19h - Coquimbo Unido x Platense, no Chile
  • 19h - Cerro Porteño x Palmeiras, no Paraguai
  • 21h30 - Flamengo x Cruzeiro, no Rio de Janeiro

Quinta-feira, 20/08

  • 19h - LDU x Mirassol, no Equador
  • 21h30 - Corinthians x Rosario Central, em São Paulo

Calendário da Libertadores

  • Oitavas de final - 11 a 20 de agosto
  • Quartas de final - 8 a 17 de setembro
  • Semifinais - 14 a 22 de outubro
  • Final - 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai
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