Trident escolhe Maluma para liderar campanha em toda a América Latina

A Trident escolheu o cantor colombiano Maluma para protagonizar sua nova campanha na América Latina. A parceria, inédita, também marca o lançamento de uma música exclusiva do artista e reforça o posicionamento da marca para a Geração Z.

Batizada de "Que Se Masque", a campanha será lançada simultaneamente em diferentes países da região e representa uma mudança na comunicação da marca da Mondelēz. A estratégia é ampliar o significado da categoria de gomas de mascar.

"Queremos transformar um gesto simples de mascar em um símbolo de atitude e liberdade", diz Erica Migales, diretora de marketing de balas e gomas na Mondelēz Brasil. "Trazer o Maluma para essa narrativa é celebrar alguém que, assim como a campanha, escolheu deixar de lado as pressões externas para se reconectar com a própria essência", complementa.

Nova música

Com mais de 63 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 47 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Maluma também foi escolhido por ser um nome forte na estratégia da marca na América Latina.

Além do filme, a campanha inclui uma faixa inédita do artista, lançada exclusivamente como parte da iniciativa.

Criada pela Pop30, unidade dedicada do Publicis Groupe para atendimento à Mondelēz, a campanha será executada em toda a América Latina com foco no ambiente digital.