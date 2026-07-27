Mostramos os balanços de TIM e Vivo para a IA: veja qual ela achou melhor

As duas maiores operadoras de telefonia da bolsa brasileira divulgaram seus balanços do segundo trimestre de 2026 no mesmo dia, nesta segunda-feira (27). A TIM (TIMS3) e a Vivo (VIVT3), controlada pela Telefônica Brasil, entregaram resultados sólidos, com crescimento de receita, expansão de margem e avanço do lucro. Mas qual delas apresentou o trimestre mais equilibrado?

Para responder, a EXAME submeteu os dois relatórios completos de resultados a uma inteligência artificial — o Claude Opus 4.8, da americana Anthropic — com o pedido de analisar em detalhe os principais indicadores financeiros, os pontos altos e baixos de cada balanço e, ao final, apontar qual companhia teve o desempenho mais consistente no período. A seguir, o que a IA destacou.

Receita e lucro: a Vivo cresce mais rápido

Em tamanho, não há disputa: a Vivo opera em outra escala. A receita líquida da Telefônica Brasil somou R$ 15,76 bilhões no trimestre, alta de 7,6% em um ano, mais que o dobro dos R$ 6,97 bilhões da TIM, que cresceram 5,5%.

No lucro, a diferença de ritmo chamou a atenção da IA. A Vivo reportou lucro líquido de R$ 1,57 bilhão, avanço de 17% na comparação anual. A TIM lucrou R$ 1,04 bilhão, alta de 6,2%. Ou seja, além de lucrar mais em valor absoluto, a Vivo acelerou o resultado quase três vezes mais rápido que a concorrente.

O mesmo padrão apareceu na geração operacional. O Ebitda — indicador que mede a geração de caixa da operação — da Vivo cresceu 10,9%, para R$ 6,58 bilhões, o melhor desempenho da companhia desde o terceiro trimestre de 2023. Na TIM, o Ebitda normalizado avançou 7%, para R$ 3,59 bilhões.

Margem: onde a TIM leva vantagem

Há um indicador, porém, em que a TIM abre distância folgada: a margem Ebitda, que mede quanto de cada real de receita se converte em geração de caixa operacional. A da TIM ficou em 51,5%, contra 41,8% da Vivo.

A IA fez a ressalva de que essa diferença não significa, por si só, que a TIM seja mais eficiente. As duas empresas têm modelos distintos: a receita da Vivo carrega um peso maior de venda de aparelhos e eletrônicos — que cresceu 27,8% no trimestre, mas tem margem baixa — e de um ecossistema de serviços digitais (Vivo Pay, saúde, entretenimento) ainda em fase de ganho de escala. A TIM tem um mix mais concentrado em serviços de telecom, naturalmente mais rentáveis. A leitura relevante, apontou a análise, é que a Vivo expandiu sua margem em ritmo maior (+1,3 ponto percentual, ante +0,7 p.p. da TIM), reduzindo parte dessa distância.

Crédito e retenção: pontos de atenção na TIM

Um dos pontos que mais diferenciou os dois balanços, na avaliação da IA, foi a provisão para devedores duvidosos (PDD) — a reserva que as empresas fazem para cobrir clientes que podem não pagar.

Na TIM, a PDD saltou 38,1% no trimestre, para R$ 264 milhões, movimento que a operadora atribuiu a um efeito pontual ligado a um cliente do segmento corporativo e de atacado, além da expansão da base de pós-pago. Já na Vivo, a provisão ficou praticamente estável (+0,5%). Para a IA, esse contraste sugere uma qualidade de carteira mais estável na Vivo no trimestre, ainda que o efeito na TIM tenha caráter pontual.

O churn — a taxa mensal de cancelamento de clientes, em que quanto menor, melhor a retenção — reforçou essa leitura. Na base móvel consolidada, único recorte que a TIM divulga, o indicador da operadora subiu para 3,0% no 2T26, ante 2,9% tanto no 2T25 quanto no primeiro trimestre deste ano. Na Vivo, o churn móvel consolidado ficou em 1,8%, recuo de 0,5 ponto percentual em um ano. Ou seja, na base comparável, a Vivo não apenas mantém uma taxa de cancelamento mais baixa como a reduziu no período, enquanto a da TIM avançou levemente. A Vivo detalha ainda o churn de pós-pago em 1,0% e o de fibra em 1,4%, ambos estáveis ou em queda — aberturas que a TIM não fornece neste material.

Resultado financeiro e caixa: leituras cruzadas

Abaixo da linha operacional, os dois balanços mostraram pressões diferentes. O resultado financeiro líquido da TIM piorou 51,8%, para uma despesa de R$ 569 milhões, penalizado por uma base de comparação difícil — o mesmo trimestre de 2025 havia sido beneficiado por ganhos não recorrentes de cerca de R$ 195 milhões — e pela consolidação de aquisições recentes. Na Vivo, a piora foi bem mais suave: 3,6%, para R$ 714 milhões, ligada principalmente a maiores passivos de arrendamento.

Na geração de caixa, houve uma inversão curiosa. O fluxo de caixa livre da TIM cresceu 10,1%, para R$ 1,24 bilhão, enquanto o da Vivo recuou 10,7%, para R$ 2,66 bilhões. A IA ponderou, no entanto, que a queda na Vivo se explica pela base de comparação: o segundo trimestre de 2025 tivera efeitos não recorrentes de capital de giro que inflaram o número. Em valor absoluto, a Vivo ainda gera mais que o dobro de caixa livre que a TIM.

Endividamento: as duas em posição confortável

No balanço, ambas aparecem bem estruturadas. A TIM encerrou junho com alavancagem de 0,89 vez (dívida líquida sobre Ebitda), enquanto a Vivo apresentou 0,32 vez — endividamento ainda mais baixo. As duas mantêm posições de caixa robustas e perfil de dívida alongado, sem pressões de refinanciamento no curto prazo.

Vale registrar que ambas carregam uma contingência tributária relevante e fora dos índices de alavancagem: a taxa da Fistel (TFF), suspensa judicialmente — R$ 4,8 bilhões no caso da TIM e R$ 7,3 bilhões no da Vivo, acumulados desde 2020.

O veredito da IA: qual foi o mais equilibrado

Confrontada com os dois balanços, a análise do Claude apontou a Vivo como a companhia com o trimestre mais equilibrado — com uma ressalva importante sobre o que "equilíbrio" significa aqui.

O raciocínio da IA: a Vivo cresceu mais no lucro (+17% contra +6,2%) e no Ebitda (+10,9% contra +7%), expandiu a margem em ritmo maior, manteve a provisão para calotes estável e sofreu uma pressão financeira muito menor abaixo da linha operacional. A TIM, embora tenha entregado um trimestre saudável e ostente margem operacional superior, apresentou pontos de atenção mais evidentes no período — o salto na provisão para devedores duvidosos, a leve alta no churn e a forte piora do resultado financeiro.

A ressalva: "mais equilibrado" refere-se à consistência dos resultados do trimestre, e não a uma recomendação de compra de ações. Fatores como preço dos papéis, política de dividendos, expectativas já incorporadas pelo mercado e teses de longo prazo não entram nessa conta — e é justamente aí que casas de análise podem chegar a conclusões diferentes. No próprio trimestre, a TIM tem a seu favor a margem mais alta do setor e a aposta na diversificação do B2B, enquanto a Vivo se destaca pela escala e pelo compromisso de distribuir ao menos 100% do lucro aos acionistas em 2026.

Como em qualquer análise, a palavra final é do investidor. A IA olha os números; a decisão, segue humana.