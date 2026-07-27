Mostramos os balanços de TIM e Vivo para a IA: veja qual ela achou melhor

Tim e Vivo: qual 'telco' se saiu melhor no 2º tri?
Editor de Invest
Publicado em 27 de julho de 2026 às 19h35.
As duas maiores operadoras de telefonia da bolsa brasileira divulgaram seus balanços do segundo trimestre de 2026 no mesmo dia, nesta segunda-feira (27). A TIM (TIMS3) e a Vivo (VIVT3), controlada pela Telefônica Brasil, entregaram resultados sólidos, com crescimento de receita, expansão de margem e avanço do lucro. Mas qual delas apresentou o trimestre mais equilibrado?
Para responder, a EXAME submeteu os dois relatórios completos de resultados a uma inteligência artificial — o Claude Opus 4.8, da americana Anthropic — com o pedido de analisar em detalhe os principais indicadores financeiros, os pontos altos e baixos de cada balanço e, ao final, apontar qual companhia teve o desempenho mais consistente no período. A seguir, o que a IA destacou.
Em tamanho, não há disputa: a Vivo opera em outra escala. A receita líquida da Telefônica Brasil somou R$ 15,76 bilhões no trimestre, alta de 7,6% em um ano, mais que o dobro dos R$ 6,97 bilhões da TIM, que cresceram 5,5%.
No lucro, a diferença de ritmo chamou a atenção da IA. A Vivo reportou lucro líquido de R$ 1,57 bilhão, avanço de 17% na comparação anual. A TIM lucrou R$ 1,04 bilhão, alta de 6,2%. Ou seja, além de lucrar mais em valor absoluto, a Vivo acelerou o resultado quase três vezes mais rápido que a concorrente.
O mesmo padrão apareceu na geração operacional. O Ebitda — indicador que mede a geração de caixa da operação — da Vivo cresceu 10,9%, para R$ 6,58 bilhões, o melhor desempenho da companhia desde o terceiro trimestre de 2023. Na TIM, o Ebitda normalizado avançou 7%, para R$ 3,59 bilhões.
Há um indicador, porém, em que a TIM abre distância folgada: a margem Ebitda, que mede quanto de cada real de receita se converte em geração de caixa operacional. A da TIM ficou em 51,5%, contra 41,8% da Vivo.
A IA fez a ressalva de que essa diferença não significa, por si só, que a TIM seja mais eficiente. As duas empresas têm modelos distintos: a receita da Vivo carrega um peso maior de venda de aparelhos e eletrônicos — que cresceu 27,8% no trimestre, mas tem margem baixa — e de um ecossistema de serviços digitais (Vivo Pay, saúde, entretenimento) ainda em fase de ganho de escala. A TIM tem um mix mais concentrado em serviços de telecom, naturalmente mais rentáveis. A leitura relevante, apontou a análise, é que a Vivo expandiu sua margem em ritmo maior (+1,3 ponto percentual, ante +0,7 p.p. da TIM), reduzindo parte dessa distância.
Um dos pontos que mais diferenciou os dois balanços, na avaliação da IA, foi a provisão para devedores duvidosos (PDD) — a reserva que as empresas fazem para cobrir clientes que podem não pagar.
Na TIM, a PDD saltou 38,1% no trimestre, para R$ 264 milhões, movimento que a operadora atribuiu a um efeito pontual ligado a um cliente do segmento corporativo e de atacado, além da expansão da base de pós-pago. Já na Vivo, a provisão ficou praticamente estável (+0,5%). Para a IA, esse contraste sugere uma qualidade de carteira mais estável na Vivo no trimestre, ainda que o efeito na TIM tenha caráter pontual.
O churn — a taxa mensal de cancelamento de clientes, em que quanto menor, melhor a retenção — reforçou essa leitura. Na base móvel consolidada, único recorte que a TIM divulga, o indicador da operadora subiu para 3,0% no 2T26, ante 2,9% tanto no 2T25 quanto no primeiro trimestre deste ano. Na Vivo, o churn móvel consolidado ficou em 1,8%, recuo de 0,5 ponto percentual em um ano. Ou seja, na base comparável, a Vivo não apenas mantém uma taxa de cancelamento mais baixa como a reduziu no período, enquanto a da TIM avançou levemente. A Vivo detalha ainda o churn de pós-pago em 1,0% e o de fibra em 1,4%, ambos estáveis ou em queda — aberturas que a TIM não fornece neste material.
Abaixo da linha operacional, os dois balanços mostraram pressões diferentes. O resultado financeiro líquido da TIM piorou 51,8%, para uma despesa de R$ 569 milhões, penalizado por uma base de comparação difícil — o mesmo trimestre de 2025 havia sido beneficiado por ganhos não recorrentes de cerca de R$ 195 milhões — e pela consolidação de aquisições recentes. Na Vivo, a piora foi bem mais suave: 3,6%, para R$ 714 milhões, ligada principalmente a maiores passivos de arrendamento.
Na geração de caixa, houve uma inversão curiosa. O fluxo de caixa livre da TIM cresceu 10,1%, para R$ 1,24 bilhão, enquanto o da Vivo recuou 10,7%, para R$ 2,66 bilhões. A IA ponderou, no entanto, que a queda na Vivo se explica pela base de comparação: o segundo trimestre de 2025 tivera efeitos não recorrentes de capital de giro que inflaram o número. Em valor absoluto, a Vivo ainda gera mais que o dobro de caixa livre que a TIM.
No balanço, ambas aparecem bem estruturadas. A TIM encerrou junho com alavancagem de 0,89 vez (dívida líquida sobre Ebitda), enquanto a Vivo apresentou 0,32 vez — endividamento ainda mais baixo. As duas mantêm posições de caixa robustas e perfil de dívida alongado, sem pressões de refinanciamento no curto prazo.
Vale registrar que ambas carregam uma contingência tributária relevante e fora dos índices de alavancagem: a taxa da Fistel (TFF), suspensa judicialmente — R$ 4,8 bilhões no caso da TIM e R$ 7,3 bilhões no da Vivo, acumulados desde 2020.
Confrontada com os dois balanços, a análise do Claude apontou a Vivo como a companhia com o trimestre mais equilibrado — com uma ressalva importante sobre o que "equilíbrio" significa aqui.
O raciocínio da IA: a Vivo cresceu mais no lucro (+17% contra +6,2%) e no Ebitda (+10,9% contra +7%), expandiu a margem em ritmo maior, manteve a provisão para calotes estável e sofreu uma pressão financeira muito menor abaixo da linha operacional. A TIM, embora tenha entregado um trimestre saudável e ostente margem operacional superior, apresentou pontos de atenção mais evidentes no período — o salto na provisão para devedores duvidosos, a leve alta no churn e a forte piora do resultado financeiro.
A ressalva: "mais equilibrado" refere-se à consistência dos resultados do trimestre, e não a uma recomendação de compra de ações. Fatores como preço dos papéis, política de dividendos, expectativas já incorporadas pelo mercado e teses de longo prazo não entram nessa conta — e é justamente aí que casas de análise podem chegar a conclusões diferentes. No próprio trimestre, a TIM tem a seu favor a margem mais alta do setor e a aposta na diversificação do B2B, enquanto a Vivo se destaca pela escala e pelo compromisso de distribuir ao menos 100% do lucro aos acionistas em 2026.
Como em qualquer análise, a palavra final é do investidor. A IA olha os números; a decisão, segue humana.