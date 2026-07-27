Quais são as próximas corridas de rua em São Paulo? Confira a agenda de agosto

Corrida de rua: agosto terá inúmeras provas na capital paulista (Asics/Divulgação)
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Publicado em 27 de julho de 2026 às 20h04.
Agosto será um mês movimentado para os amantes da corrida de rua em São Paulo. A capital paulista receberá provas para todos os perfis de corredores, desde percursos de 5 km para iniciantes até a tradicional maratona de 42 km. Entre os destaques estão etapas do Santander Track&Field Run Series, a Maratona Fila, a Run The Bridge e o Circuito Juntos (Bota pra Correr), que terá percurso nos arredores do Parque Ibirapuera.
A etapa de São Paulo do Circuito Juntos (Bota pra Correr) acontece na zona sul da capital e conta com percursos de 5 km e 10 km. O evento faz parte de um circuito nacional e teve as inscrições abertas por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, permitindo valores mais acessíveis aos participantes.
Voltada aos corredores mais experientes, a Maratona Fila será uma das principais provas do calendário paulista em agosto. O percurso de 42 km será realizado na Cidade Universitária.
Tradicional no calendário esportivo da capital, a Corrida Juventus chega à 19ª edição com percursos de 5 km e 10 km pelas ruas da Mooca.
Fechando a agenda do mês, a Run The Bridge oferece percursos para diferentes níveis de preparo físico e tem como principal atração a passagem pela Ponte Estaiada, um dos cartões-postais da cidade.