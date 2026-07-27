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Fase de grupos copa 2026

Quais são as próximas corridas de rua em São Paulo? Confira a agenda de agosto

Calendário reúne provas de 5 km, 10 km, 15 km, 30 km e maratona de 42 km, com percursos em diferentes regiões da capital paulista

Corrida de rua: agosto terá inúmeras provas na capital paulista (Asics/Divulgação)

Corrida de rua: agosto terá inúmeras provas na capital paulista (Asics/Divulgação)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 27 de julho de 2026 às 20h04.

Agosto será um mês movimentado para os amantes da corrida de rua em São Paulo. A capital paulista receberá provas para todos os perfis de corredores, desde percursos de 5 km para iniciantes até a tradicional maratona de 42 km. Entre os destaques estão etapas do Santander Track&Field Run Series, a Maratona Fila, a Run The Bridge e o Circuito Juntos (Bota pra Correr), que terá percurso nos arredores do Parque Ibirapuera.

Confira a agenda completa durante o mês de agosto.

Santander Track&Field Run Series - Shopping Eldorado

  • Data: 2 de agosto
  • Distâncias: 5 km e 10 km
  • Local: Shopping Eldorado

Santander Track&Field Run Series - JK Iguatemi II

  • Data: 9 de agosto
  • Distâncias: 5 km, 10 km e 15 km
  • Local: Shopping JK Iguatemi

Live! Run XP

  • Data: 16 de agosto
  • Distâncias: 5 km e 10 km
  • Local: Shopping Anália Franco

Circuito Juntos (Bota pra Correr)

  • Data: 16 de agosto
  • Distâncias: 5 km e 10 km
  • Local: arredores do Parque Ibirapuera

A etapa de São Paulo do Circuito Juntos (Bota pra Correr) acontece na zona sul da capital e conta com percursos de 5 km e 10 km. O evento faz parte de um circuito nacional e teve as inscrições abertas por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, permitindo valores mais acessíveis aos participantes.

Maratona Fila

  • Data: 23 de agosto
  • Distância: 42 km
  • Local: Cidade Universitária

Voltada aos corredores mais experientes, a Maratona Fila será uma das principais provas do calendário paulista em agosto. O percurso de 42 km será realizado na Cidade Universitária.

19ª Corrida Juventus – Viva a Mooca

  • Data: 30 de agosto
  • Distâncias: 5 km e 10 km
  • Local: Clube Atlético Juventus

Tradicional no calendário esportivo da capital, a Corrida Juventus chega à 19ª edição com percursos de 5 km e 10 km pelas ruas da Mooca.

Run The Bridge

  • Data: 30 de agosto
  • Distâncias: 5 km, 10 km, 15 km e 30 km
  • Local: Ponte Estaiada

Fechando a agenda do mês, a Run The Bridge oferece percursos para diferentes níveis de preparo físico e tem como principal atração a passagem pela Ponte Estaiada, um dos cartões-postais da cidade.

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