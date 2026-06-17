Inglaterra X Croácia: tudo sobre o duelo Kane e Modric

Nesta quarta-feira, 17, ocorre um dos duelos mais aguardados da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, quando Inglaterra e Croácia medem forças pelo Grupo L. O duelo será às 17h (de Brasília), no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos.

Os ingleses iniciam mais uma campanha na Copa do Mundo com o objetivo de voltar ao topo do futebol mundial e conquistar o bicampeonato. Até hoje, a única taça levantada pela seleção da Inglaterra foi em 1966, quando atuou em casa.

A Croácia, por sua vez, tenta repetir as impressionantes campanhas nos Mundiais recentes. Vice-campeã em 2018 e terceira colocada em 2022, a seleção croata busca terminar entre as três melhores do torneio pela terceira edição consecutiva.

Além disso, o duelo coloca frente a frente dois astros do futebol mundial: o atacante Harry Kane e o meio-campista Luka Modric. Enquanto o jogador inglês vive seu auge e vem brilhando com a camisa do Bayern de Munique, o croata, aos 40 anos, está na reta final de sua carreira.

E, por serem dois jogadores importantes nesta era do futebol, os caminhos deles se cruzaram algumas vezes dentro de campo. Assim, Kane e Modric vão se enfrentar pela nona vez.

Por clubes, os duelos aconteceram enquanto o meio-campista estava no Real Madrid, e o primeiro confronto foi na Liga dos Campeões de 2017/18. Na ocasião, o Tottenham, antigo time do atacante inglês, caiu no grupo do clube espanhol.

No primeiro duelo, o placar ficou em 1 a 1, em confronto disputado na Espanha. Já no segundo, os ingleses levaram a melhor e, jogando em casa, venceram por 3 a 1.

Na sequência, houve uma série de confrontos pelas seleções, e o primeiro foi marcante para Luka Modric. O duelo foi pela semifinal da Copa do Mundo de 2018, e a Croácia levou a melhor, vencendo por 2 a 1 e chegando à decisão, na qual ficou com o vice-campeonato após perder para a França.

Depois, foram dois confrontos pela Nations League em 2018, com um empate em 0 a 0 e uma vitória inglesa por 2 a 1. A Inglaterra voltaria a repetir o triunfo na Eurocopa de 2021, quando venceu por 1 a 0.

Por fim, a última vez que os dois astros ficaram cara a cara foi pela semifinal da Liga dos Campeões de 2023/24. Na ocasião, Bayern de Munique, de Kane, e Real Madrid, de Modric, se enfrentaram em busca de uma vaga na final da principal competição de clubes da Europa.

No jogo de ida, disputado na Alemanha, o placar ficou em 2 a 2. Já no jogo de volta, atuando em casa, o clube espanhol venceu por 2 a 1 e, em mais uma semifinal, o croata levou a melhor sobre o atacante inglês.

Mas, diferentemente da Copa do Mundo de 2018, quando ficou com o vice-campeonato, na final da Liga dos Campeões Luka Modric conquistou o título, com o Real Madrid superando o Borussia Dortmund na decisão.

Duelos entre Kane e Modric

2017: Real Madrid 1 x 1 Tottenham - Liga dos Campeões

2017: Tottenham 3 x 1 Real Madrid - Liga dos Campeões

2018: Croácia 2 x 1 Inglaterra - Copa do Mundo

2018: Croácia 0 x 0 Inglaterra - Nations League

2018: Inglaterra 2 x 1 Croácia - Nations League

2021: Inglaterra 1 x 0 Croácia - Eurocopa

2024: Bayern de Munique 2 x 2 Real Madrid - Liga dos Campeões

2024: Real Madrid 2 x 1 Bayern de Munique - Liga dos Campeões