Após recorde em Copas do Mundo, Messi diz que se espelha em Rafael Nadal

Lionel Messi revelou que tem em Rafael Nadal uma de suas maiores inspirações no esporte. Em entrevista após o primeiro jogo da Argentina na Copa do Mundo de 2026, que aconteceu na terça-feira, 16, o craque argentino afirmou que sempre acompanhou a carreira do espanhol e destacou características que o aproximam do ex-número 1 do tênis mundial.

Segundo Messi, a identificação vai além dos títulos conquistados. O camisa 10 da Argentina ressaltou a forma como Nadal encarou desafios ao longo da carreira, especialmente nos momentos mais difíceis.

Mentalidade competitiva

O argentino elogiou a dedicação do tenista espanhol e afirmou admirar sua capacidade de competir em alto nível durante tantos anos. Para Messi, Nadal sempre demonstrou uma mentalidade diferenciada, marcada pelo esforço constante e pela busca por evolução.

"Estamos assistindo à série do Rafa Nadal agora e acredito que somos muito parecidos nesse sentido. Quero sempre dar o meu melhor e me sentir bem. É assim que eu gosto. Enquanto eu puder e estiver em forma, estarei lá", revelou o craque do Inter Miami após receber o prêmio de melhor em campo.

O capitão da seleção argentina destacou que essa postura foi uma das razões pelas quais passou a se identificar com o espanhol. Para ele, o compromisso diário com o trabalho e a competitividade são valores fundamentais para alcançar longevidade no esporte.

Momento especial na Copa

As palavras de Messi chegam em um momento simbólico de sua carreira. O argentino voltou a fazer história em uma Copa do Mundo. Na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia pela primeira rodada do Mundial de 2026, o camisa 10 marcou os três gols da partida e alcançou uma marca rara na competição.

Com o hat-trick, o astro argentino passou a integrar uma lista formada por apenas quatro jogadores que conseguiram marcar três vezes em sua estreia em uma edição de Copa do Mundo.

Antes de Messi, apenas três nomes haviam alcançado a marca: Cristiano Ronaldo, no empate de 3x3 entre Portugal x Espanha em 2022, Miroslav Klose, na goleada de 8x0 da Alemanha contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2002, e Leônidas da Silva, pelo Brasil 6 x 5 Polônia, em 1938.

Com o feito, o atacante, que é dono de oito Bolas de Ouro, também chegou a 16 gols em Copas do Mundo e igualou o alemão Miroslav Klose no topo da artilharia histórica do torneio. O argentino precisou de seis edições do Mundial para alcançar a marca e deu mais um passo para consolidar seu nome entre os maiores jogadores da história da competição.

Argentina começa com força

A vitória sobre a Argélia colocou a Argentina na liderança do Grupo J nessa primeira rodada da Copa do Mundo. Os argentinos somaram três pontos, assim como a Áustria, que venceu a Jordânia por 3x1 na madrugada desta quarta-feira, 17, mas está à frente no grupo por ter um gol a mais.

Messi saúda torcedores em partida contra a Argélia, na estreia da Argentina na Copa de 2026 (JUAN MABROMATA / AFP)

Os próximos confrontos da seleção argentina serão contra a Áustria, na próxima segunda-feira, 22, às 14h (horário de Brasília), e contra a Jordânia, no sábado, 27 de junho, às 23h (horário de Brasília).