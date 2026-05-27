Fim da linha? Modric considera aposentadoria após a Copa de 2026

O jogador Luka Modric, ídolo do Real Madrid e da seleção croata, deve se aposentar após a disputa da Copa do Mundo.

Segundo o jornal italiano Gazzetta Dello Sport, o atleta, que atualmente defende o Milan, analisa qual decisão tomar. O meia tem a possibilidade de renovar com a equipe, mas também analisa a opção de pendurar as chuteiras.

De acordo com a publicação, a incerteza do jogador surgiu após a saída do técnico Massimiliano Allegri, demitido na segunda-feira, 25. Ambos mantinham uma boa relação e a demissão do treinador acabou abalando o croata.

Modric, de 40 anos, fez história no Real Madrid entre 2012 e 2025, tornando-se um dos principais nomes da equipe espanhola nos últimos anos.

No ano passado, decidiu assinar com o Milan, buscando realizar um sonho de infância. No entanto, a temporada foi decepcionante, com a equipe terminando o Campeonato Italiano na quinta colocação e sem conseguir a vaga na Champions League.

Enquanto analisa seu futuro, Modric se prepara para a Copa do Mundo de 2026, que será a quinta de sua carreira. O meia é um dos destaques da seleção croata, que está no grupo L, ao lado de Gana, Inglaterra e Panamá.