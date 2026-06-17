Que horas joga Harry Kane hoje? Inglaterra estreia na Copa do Mundo contra a Croácia

Harry Kane: o atacante inglês vive grande fase pelo Bayern de Munique de (Reprodução/Instagram/@england) (LightRocket/Getty Images)
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Publicado em 17 de junho de 2026 às 08h04.
Última atualização em 17 de junho de 2026 às 08h23.
Inglaterra estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira, 17, diante da Croácia, às 17h (horário de Brasília). O duelo é válido pelo Grupo L da competição.
Buscando fazer uma grande campanha e sonhando em conquistar o Mundial, os ingleses têm Harry Kane como a principal esperança para buscar sua segunda estrela em Copas. Capitão, ele é uma das principais referências do elenco convocado para a competição.
Além disso, depois de ter trocado o Tottenham pelo Bayern de Munique, o centroavante vem brilhando nos gramados alemães e, na última temporada, anotou incríveis 61 gols em 51 jogos pelo clube bávaro.
Assim, a seleção inglesa espera que o brilho de Kane diante das redes possa se repetir na principal competição entre seleções. O atacante demonstra confiança e chegou a afirmar que está em sua melhor forma física e mental da carreira para a disputa da Copa do Mundo, após amistoso contra a Nova Zelândia.
“Física e mentalmente, estou na melhor forma de toda a minha carreira”, disse Harry Kane à ITV.
Na véspera da partida, a Inglaterra perdeu o lateral-direito Tino Livramento. Ele foi cortado por causa de lesão e Trevoh Chalobah, do Chelsea, foi convocado para a vaga.
Assim, para o duelo contra os croatas, Thomas Tuchel deve optar pela seguinte escalação: Pickford; Reece James, John Stones, Guéhi e Nico O’Reilly; Declan Rice e Elliot Anderson; Saka, Jude Bellingham e Marcus Rashford; Harry Kane.
Já a Croácia não tem grandes problemas para o duelo e deve mandar a campo: Livaković; Stanišić, Pongračić, Luka Vušković e Joško Gvardiol; Luka Modrić e Kovačić; Pašalić, Kramarić e Perišić; Budimir.