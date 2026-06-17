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Fase de grupos copa 2026

Que horas joga Harry Kane hoje? Inglaterra estreia na Copa do Mundo contra a Croácia

Principal jogador inglês nos últimos anos, o centroavante será titular da Inglaterra diante dos croatas

Harry Kane: o atacante inglês vive grande fase pelo Bayern de Munique de (Reprodução/Instagram/@england) (LightRocket/Getty Images)

Harry Kane: o atacante inglês vive grande fase pelo Bayern de Munique de (Reprodução/Instagram/@england) (LightRocket/Getty Images)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 17 de junho de 2026 às 08h04.

Última atualização em 17 de junho de 2026 às 08h23.

Inglaterra estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira, 17, diante da Croácia, às 17h (horário de Brasília). O duelo é válido pelo Grupo L da competição.

Buscando fazer uma grande campanha e sonhando em conquistar o Mundial, os ingleses têm Harry Kane como a principal esperança para buscar sua segunda estrela em Copas. Capitão, ele é uma das principais referências do elenco convocado para a competição.

Além disso, depois de ter trocado o Tottenham pelo Bayern de Munique, o centroavante vem brilhando nos gramados alemães e, na última temporada, anotou incríveis 61 gols em 51 jogos pelo clube bávaro.

Assim, a seleção inglesa espera que o brilho de Kane diante das redes possa se repetir na principal competição entre seleções. O atacante demonstra confiança e chegou a afirmar que está em sua melhor forma física e mental da carreira para a disputa da Copa do Mundo, após amistoso contra a Nova Zelândia.

“Física e mentalmente, estou na melhor forma de toda a minha carreira”, disse Harry Kane à ITV.

Como chega a Inglaterra para a estreia

Na véspera da partida, a Inglaterra perdeu o lateral-direito Tino Livramento. Ele foi cortado por causa de lesão e Trevoh Chalobah, do Chelsea, foi convocado para a vaga.

Assim, para o duelo contra os croatas, Thomas Tuchel deve optar pela seguinte escalação: Pickford; Reece James, John Stones, Guéhi e Nico O’Reilly; Declan Rice e Elliot Anderson; Saka, Jude Bellingham e Marcus Rashford; Harry Kane.

Já a Croácia não tem grandes problemas para o duelo e deve mandar a campo: Livaković; Stanišić, Pongračić, Luka Vušković e Joško Gvardiol; Luka Modrić e Kovačić; Pašalić, Kramarić e Perišić; Budimir.

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