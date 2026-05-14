Como controlar as figurinhas do álbum da Copa pelo celular?

Álbum da Copa: Ferramentas digitais prometem facilitar trocas, organizar coleções e até criar um álbum virtual da Copa (MARCO BERTORELLO / AFP via Getty Images)
Freelancer
Publicado em 14 de maio de 2026 às 11h26.
Completar o álbum da Copa do Mundo já não depende mais de anotações improvisadas ou listas feitas à mão. Com a chegada da edição de 2026, aplicativos para celular começaram a ganhar espaço entre colecionadores que querem acompanhar quais figurinhas já têm, quais estão repetidas e o que ainda falta para fechar a coleção.
Disponíveis para Android e iPhone, os apps funcionam como um catálogo digital do álbum. O usuário marca as figurinhas conquistadas, registra repetidas e consegue visualizar rapidamente o progresso da coleção. Alguns aplicativos ainda oferecem recursos extras, como scanner pela câmera do celular, comparação com amigos e sistemas de troca.
Um dos aplicativos para a atividade é o "Cromo26", lançado para acompanhar o álbum da Copa de 2026. O app permite controlar as figurinhas obtidas, acompanhar estatísticas do álbum e até localizar colecionadores próximos para trocas. Segundo a descrição do aplicativo, também é possível usar a câmera do celular para escanear figurinhas automaticamente.
Outras opções disponíveis nas lojas digitais incluem o “Figurinhas Copa 2026 Album”, “Check Figurinhas Copa 2026” e “Controle Figurinhas Copa 2026”. Os aplicativos oferecem funções parecidas, como marcação de figurinhas faltantes, separação das repetidas e compartilhamento de listas com amigos.
Há também aplicativos mais antigos e conhecidos entre colecionadores, como o "Panini Collectors", que já era utilizado em edições anteriores do álbum da Copa. O app oficial da Panini também permite escanear figurinhas e organizar coleções diretamente pelo celular.
Além do álbum físico, os fãs também podem apostar em versões digitais. A FIFA e parceiros lançaram uma experiência de álbum virtual da Copa de 2026, permitindo colecionar figurinhas online, abrir pacotes virtuais e trocar itens com outros usuários pela internet. O sistema funciona como uma extensão digital da febre tradicional dos cromos.