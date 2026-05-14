Esporte

Como controlar as figurinhas do álbum da Copa pelo celular?

Aplicativos disponíveis para Android e iPhone ajudam colecionadores a acompanhar figurinhas coladas, repetidas e faltantes em tempo real

Álbum da Copa: Ferramentas digitais prometem facilitar trocas, organizar coleções e até criar um álbum virtual da Copa (MARCO BERTORELLO / AFP via Getty Images)

Álbum da Copa: Ferramentas digitais prometem facilitar trocas, organizar coleções e até criar um álbum virtual da Copa (MARCO BERTORELLO / AFP via Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 14 de maio de 2026 às 11h26.

Completar o álbum da Copa do Mundo já não depende mais de anotações improvisadas ou listas feitas à mão. Com a chegada da edição de 2026, aplicativos para celular começaram a ganhar espaço entre colecionadores que querem acompanhar quais figurinhas já têm, quais estão repetidas e o que ainda falta para fechar a coleção.

Organize suas figurinhas pelo celular

Disponíveis para Android e iPhone, os apps funcionam como um catálogo digital do álbum. O usuário marca as figurinhas conquistadas, registra repetidas e consegue visualizar rapidamente o progresso da coleção. Alguns aplicativos ainda oferecem recursos extras, como scanner pela câmera do celular, comparação com amigos e sistemas de troca.

Um dos aplicativos para a atividade é o "Cromo26", lançado para acompanhar o álbum da Copa de 2026. O app permite controlar as figurinhas obtidas, acompanhar estatísticas do álbum e até localizar colecionadores próximos para trocas. Segundo a descrição do aplicativo, também é possível usar a câmera do celular para escanear figurinhas automaticamente.

Álbum da Copa do Mundo 2026: coleção chega em maio com preços de R$ 24,90 a R$ 360 (Panini/Montagem EXAME/Divulgação)

Outras opções disponíveis nas lojas digitais incluem o “Figurinhas Copa 2026 Album”, “Check Figurinhas Copa 2026” e “Controle Figurinhas Copa 2026”. Os aplicativos oferecem funções parecidas, como marcação de figurinhas faltantes, separação das repetidas e compartilhamento de listas com amigos.

Há também aplicativos mais antigos e conhecidos entre colecionadores, como o "Panini Collectors", que já era utilizado em edições anteriores do álbum da Copa. O app oficial da Panini também permite escanear figurinhas e organizar coleções diretamente pelo celular.

Álbum digital

Além do álbum físico, os fãs também podem apostar em versões digitais. A FIFA e parceiros lançaram uma experiência de álbum virtual da Copa de 2026, permitindo colecionar figurinhas online, abrir pacotes virtuais e trocar itens com outros usuários pela internet. O sistema funciona como uma extensão digital da febre tradicional dos cromos.

Para quem quiser entrar no álbum virtual da Copa de 2026, o processo é simples. Basta baixar o aplicativo "FIFA Panini Collection" na App Store ou na Google Play, criar uma conta gratuita e começar a abrir os pacotes virtuais distribuídos diariamente pela FIFA e pela Panini.

Álbum virtual da Copa do Mundo de 2026 (Panini / Coca-Cola)

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