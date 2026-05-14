Gigante asiático e potência africana: os adversários da Holanda na Copa

A Holanda, de craques como Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Xavi Simons (Tottenham) e Virgil van Dijk (Liverpool), vai enfrentar um grupo com características bem diferentes na Copa do Mundo de 2026. Cabeça de chave do Grupo F, a seleção europeia enfrentará Japão, Suécia e Tunísia na primeira fase do torneio.

Seleção tecnológica

Entre os adversários, o Japão aparece como a principal potência asiática da atualidade. A seleção japonesa participou das últimas oito Copas do Mundo e consolidou um projeto de desenvolvimento que mistura formação local forte e jogadores espalhados pelas principais ligas europeias.

Os japoneses chamam atenção pela intensidade física, disciplina tática e velocidade pelos lados do campo. Em 2022, a equipe derrotou Alemanha e Espanha na fase de grupos, reforçando a fama de seleção capaz de complicar favoritos em torneios curtos.

Além do futebol, o Japão chega ao Mundial carregando o peso de uma das culturas esportivas mais organizadas do planeta. Poucos meses antes da Copa do Mundo do Catar, em 2018, a federação japonesa apresentou uma versão ampliada do projeto “Japan’s Way” (“O jeito do Japão”, em tradução livre), documento que traça metas e diretrizes para o desenvolvimento do futebol no país nas próximas décadas. A proposta vai além do desempenho da seleção principal.

A ideia é transformar o futebol em parte ainda mais presente da cultura japonesa, incentivando a prática do esporte tanto entre jovens que sonham em seguir carreira profissional quanto entre pessoas que jogam apenas por lazer.

Suécia e Holanda têm histórico equilibrado

Já a Suécia entra como uma seleção tradicional do futebol europeu. Os suecos foram vice-campeões do mundo em 1958 e têm histórico forte em competições internacionais. A equipe voltou ao Mundial após ficar fora da edição de 2022.

Mesmo sem o brilho ofensivo de outras gerações, a Suécia segue conhecida pela solidez defensiva e pelo jogo físico. Historicamente, o confronto contra a Holanda é equilibrado: são nove vitórias holandesas, sete suecas e quatro empates em 20 partidas.

Futebol tunisiano e a escola francesa

A Tunísia aparece como uma das forças africanas mais constantes dos últimos anos. A seleção disputou as últimas três Copas do Mundo e costuma apresentar equipes competitivas, principalmente defensivamente.

O futebol tunisiano também se destaca pela forte ligação com a França. Muitos jogadores têm formação em clubes franceses, o que ajuda a seleção a manter um nível físico elevado e maior adaptação ao futebol europeu.

A Tunísia ainda tenta alcançar um feito inédito: avançar pela primeira vez ao mata-mata de uma Copa. Apesar disso, a equipe já mostrou capacidade de competir contra seleções tradicionais. Em 2022, venceu a França na fase de grupos, mesmo sem conseguir a classificação.

Seleção da Tunísia contra o Mali, em jogo pela Copa Africana de Nações (Paul ELLIS / AFP/Getty Images)

Quando o Grupo F vai estrear na Copa?

A estreia do Grupo F será no dia 14 de junho, entre Holanda e Japão, às 17h (horário de Brasília). Suécia e Tunísia fazem o outro duelo da rodada inicial no mesmo dia, mas às 23h (horário de Brasília).

Na segunda rodada, Holanda e Suécia se enfrentam no dia 20 de junho, às 14h (horário de Brasília), enquanto Tunísia e Japão se enfrentam no dia seguinte, 21, às 1h da madrugada (horário de Brasília).

Já na terceira e última rodada da fase de grupos, Tunísia e Holanda e Japão e Suécia se enfrentarão no dia 25, às 20h (horário de Brasília).