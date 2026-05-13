De cenário de Game of Thrones a 'templo' do cacau: os adversários da Inglaterra na Copa

A Inglaterra, que não vence uma Copa do Mundo desde 1966, quando levou seu único título, em casa, chega ao Mundial tentando encerrar um jejum que já dura seis décadas. Cabeça de chave do grupo L, a seleção inglesa estreia no torneio diante da Croácia, no dia 17 de junho, em Dallas. Depois, encara Gana, em Boston, e fecha a primeira fase contra o Panamá, em Nova York.

A EXAME preparou um guia com curiosidades sobre os primeiros adversários ingleses na Copa do Mundo, que começa em 11 de junho.

A rival recente

O primeiro desafio da Inglaterra será contra a Croácia. As seleções construíram uma rivalidade recente em grandes torneios, especialmente após a semifinal da Copa do Mundo de 2018, quando os croatas venceram os ingleses por 2 a 1 e avançaram para a primeira final mundial de sua história, mas acabaram perdendo para os franceses.

Apesar de ter uma população de cerca de 3,8 milhões de habitantes, a Croácia se consolidou como uma potência recente do futebol mundial, com o vice-campeonato em 2018 e o terceiro lugar em 2022 (eliminou o Brasil nas quartas de final).

Localizada às margens do Mar Adriático, a Croácia tem mais de mil ilhas e um dos litorais mais procurados da Europa durante o verão. Dubrovnik, principal destino turístico do país, ganhou fama internacional por servir de cenário para King’s Landing, cidade fictícia da série Game of Thrones. A cidade também é considerada Patrimônio Mundial da Unesco graças às muralhas medievais preservadas ao longo dos séculos.

Outro destaque natural é o Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, conhecido pelas cachoeiras e lagos azul-esverdeados que formam um dos principais cartões-postais do leste europeu.

Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, na Croácia (Wikimedia Commons)

As Estrelas Negras africanas

O segundo adversário inglês será Gana. As seleções se enfrentaram apenas uma vez na história do futebol masculino principal, em amistoso realizado em 2011 e que acabou no empate por 1 a 1.

A seleção ganesa é conhecida como Black Stars (Estrelas Negras), referência direta à estrela presente na bandeira nacional e símbolo do movimento de independência africana.

Fora dos gramados, Gana é um dos maiores produtores de cacau do planeta, ocupando atualmente a segunda posição global, atrás apenas da Costa do Marfim. O país também possui forte tradição na mineração de ouro, um dos pilares da economia nacional.

A capital, Acra, é considerada um dos principais centros culturais e econômicos da África Ocidental, reunindo praias, mercados e intensa vida urbana.

Outro símbolo histórico do país é o Castelo da Costa do Cabo, construção ligada ao período do tráfico transatlântico de escravizados e reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco.

Castelo da Costa do Cabo, em Gana (Wikimedia Commons)

O país do Canal

O último compromisso da Inglaterra na fase de grupos será diante do Panamá. As equipes ficaram marcadas pelo confronto da Copa do Mundo de 2018, quando os ingleses venceram por 6 a 1, na Rússia. O Panamá tem uma das localizações geográficas mais estratégicas do planeta.

O país abriga o Canal do Panamá, uma das maiores obras de engenharia da história moderna. A estrutura conecta os oceanos Atlântico e Pacífico e revolucionou o comércio marítimo internacional.

Canal do Panamá (Wikimedia Commons)

A capital, Cidade do Panamá, mistura arranha-céus modernos com bairros coloniais históricos, como Casco Viejo, reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Outra curiosidade é que o país utiliza o dólar americano como moeda oficial ao lado do balboa panamenho.