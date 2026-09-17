FutebolCard já movimenta R$ 300 milhões e mira R$ 1 bilhão com expansão na América Latina

Robson Oliveira, sócio-fundador e presidente da FutebolCard (Divulgação)
Repórter
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 16h44.
Uma camisa de Garrincha usada em um amistoso da Seleção Brasileira em 1972, um exemplar de Falcão na Copa do Mundo de 1982 e uma peça vestida por Mário Sérgio na campanha invicta do Internacional no Campeonato Brasileiro de 1979 estão entre os itens guardados pelo empresário Robson Mello de Oliveira.
O acervo, com mais de 100 camisas, ajuda a explicar a relação do empreendedor de 59 anos com o futebol. Mas é outro tipo de coleção que hoje está no centro de seu negócio: uma base com mais de 10 milhões de cadastros de torcedores, construída ao longo de duas décadas de vendas de ingressos e operações em estádios.
Fundada por Oliveira há 20 anos, a FutebolCard movimenta mais de R$ 300 milhões por ano e gerencia serviços para mais de 25 clubes e arenas no Brasil. Ao longo de sua trajetória, a companhia afirma ter vendido mais de 150 milhões de ingressos e operado mais de 10 mil eventos.
Agora, a empresa tenta avançar para além da bilheteria. A estratégia é usar informações sobre a frequência, os hábitos de compra e o relacionamento dos torcedores com os clubes para ampliar a venda de ingressos, aumentar as adesões aos programas de sócio-torcedor e criar campanhas segmentadas.
“A gente não se considera mais uma empresa de ingressos. A FutebolCard hoje funciona como um ecossistema de futebol, no qual estamos conectando todas as pontas e pensando na jornada do torcedor”, afirma Oliveira, sócio-fundador da companhia, em entrevista à EXAME.
A mudança acompanha uma transformação na própria indústria do futebol. Se antes o ingresso representava apenas a receita obtida com a entrada no estádio, hoje cada venda pode gerar informações sobre quem é o torcedor, quando ele compra, com que frequência comparece aos jogos e em que momento deixa de se relacionar com o clube.
A ideia da FutebolCard surgiu no início dos anos 2000, quando a compra de ingressos pela internet ainda exigia que o torcedor retirasse uma entrada física antes da partida. Em alguns jogos, segundo Oliveira, as filas para retirar os bilhetes eram maiores do que aquelas formadas na entrada do estádio.
O empresário havia trabalhado na Fenasoft, feira de tecnologia realizada em São Paulo, e já atuava no desenvolvimento de sites quando imaginou um sistema no qual o próprio cartão de crédito poderia ser utilizado para acessar o estádio.
A proposta foi apresentada à Visa e deu origem a um projeto que permitia ao torcedor comprar o ingresso pela internet e usar o cartão da bandeira como meio de pagamento e de acesso.
“A meta no início da empresa era fazer a venda de ingressos utilizando o cartão. Foi uma inovação na época. A gente conseguiu implantar lugar marcado e criar uma experiência. Depois, com os clubes demandando novas necessidades, fomos desenvolvendo, customizando e aprendendo”, explica o empresário.
O primeiro clube atendido pela FutebolCard foi o Figueirense, em 2006. No ano seguinte, a empresa fechou um contrato com o Palmeiras. A companhia também passou a desenvolver projetos de bilheteria, programas de sócio-torcedor e sistemas de controle de acesso.
O celular posteriormente substituiu o cartão como uma das ferramentas de entrada nos estádios. Mais recentemente, a biometria facial ganhou espaço na operação, impulsionada pelas novas exigências de identificação do público.
Segundo Oliveira, a tecnologia tornou o acesso mais rápido e permitiu integrar o cadastro dos torcedores com sistemas públicos de segurança.
“Quando uma pessoa se cadastra, coloca seu documento e comprova que realmente é ela, conseguimos fazer as validações necessárias. A biometria trouxe agilidade ao processo e tende a melhorar ainda mais a operação”, afirma.Como a Reforma Tributária pode mudar as contas do futebol brasileiro — e criar novas SAFs
A FutebolCard registra mais de 8 milhões de visualizações mensais em suas plataformas digitais. Os serviços oferecidos incluem aplicativos, sites, atendimento, venda de ingressos, gestão de sócio-torcedor, servidores, catracas, biometria e sistemas de acesso.
Os contratos variam de acordo com a necessidade de cada cliente. Em alguns casos, a companhia administra toda a operação de ingressos, sócios e entrada no estádio. Em outros, fornece apenas uma parte da infraestrutura ou o software utilizado no controle de acesso.
O modelo coloca a empresa em contato com diferentes etapas da jornada do torcedor. A FutebolCard consegue identificar, por exemplo, a frequência de comparecimento aos jogos, o horário da compra e da chegada ao estádio e, quando há lugar marcado, até as áreas preferidas pelo público.
“Quanto mais informação você tem, melhor consegue atender. Sabemos quando uma pessoa foi a quase todos os jogos e, dependendo do estádio, se ela gosta de sentar naquela cadeira, em qual horário compra o ingresso e quando chega. Com isso, os clubes conseguem dimensionar e criar experiências melhores”, afirma Oliveira.
A base da companhia ultrapassa 10 milhões de cadastros, segundo o empresário. Ele afirma que o tratamento dessas informações segue as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e ocorre em conjunto com os clubes.
O desafio é transformar essa base em receita. Entre os públicos analisados estão torcedores que começaram um cadastro, mas não concluíram a adesão, antigos integrantes de programas de sócio-torcedor que podem ser recuperados e clientes com potencial para aumentar a frequência nos estádios.
A empresa também pretende aproximar marcas interessadas no esporte dos clubes presentes em seu ecossistema. A estratégia inclui desde ações nos acessos e telões dos estádios até ativações voltadas aos programas de sócio-torcedor.
“Muitas empresas acham que entrar no futebol exige pagar um valor absurdo, estampar a camisa ou se tornar patrocinadora. Mas existe uma série de oportunidades de ativação. A FutebolCard mudou seu posicionamento em 2026 para não ser apenas uma empresa de ingressos, mas uma geradora de negócios e conexões dentro do mercado de futebol”.
A FutebolCard não divulgou seu faturamento, a participação de cada produto na receita nem o valor investido em inteligência artificial, dados e biometria. A empresa informa, porém, que movimenta atualmente mais de R$ 300 milhões por ano em suas plataformas.
A meta é superar R$ 1 bilhão em volume financeiro movimentado, indicador conhecido como GMV, nos próximos cinco anos. O avanço deverá vir da conquista de novos clientes, da oferta de mais serviços aos parceiros atuais e da expansão para outros esportes e mercados.
“Nosso objetivo é aumentar o faturamento da empresa e também ajudar os clubes a ampliar suas receitas. Estamos nos organizando para crescer nos próximos cinco anos e superar R$ 1 bilhão em GMV”, afirma Oliveira.
A companhia já operou eventos de modalidades como futsal, basquete, vôlei, skate, motocross, rodeio e padel, geralmente por meio de plataformas personalizadas nas quais a marca FutebolCard não aparece para o consumidor.
O próximo passo previsto no planejamento é uma entrada mais estruturada em outros esportes e na América Latina. A expansão internacional, no entanto, ainda está em fase de desenho e deverá ocorrer dentro do horizonte de cinco anos.
Enquanto prepara essa mudança, a FutebolCard tenta resolver um problema histórico do futebol brasileiro: clubes com milhões de torcedores, mas pouco conhecimento organizado sobre quem compra seus produtos, frequenta seus estádios ou abandona seus programas.
“Como podemos ajudar o clube a ter mais pessoas no estádio, conquistar mais sócios e organizar melhor sua base de dados? Esse é um dos principais direcionadores do que pensamos hoje”, declara Oliveira.