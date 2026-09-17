'Condenado' e 'fundo do poço': imprensa repercute erro de Memphis

RESUMO | O pênalti perdido por Memphis Depay nos minutos finais da partida contra o Estudiantes, que decretou a eliminação do Corinthians na Copa Libertadores, teve ampla repercussão na imprensa esportiva da Europa. Veículos da Espanha e da Holanda destacaram o erro, a revolta da torcida e os protestos contra o atacante holandês.

O pênalti desperdiçado por Memphis Depay nos acréscimos da derrota do Corinthians para o Estudiantes, em plena Neo Química Arena, custou caro não apenas dentro de campo com a eliminação na Copa Libertadores, mas também na repercussão internacional. A cobrança isolada por cima do gol defendido por Fernando Muslera virou pauta nos principais jornais esportivos da Europa, que destacaram o clima de forte pressão e revolta da torcida corintiana contra o atacante holandês.

Na Espanha, onde o jogador é conhecido por suas passagens por Barcelona e Atlético de Madrid, o diário As foi contundente ao afirmar que o atleta está “condenado” no clube. O periódico relatou que os mais de 47 mil torcedores presentes no estádio se voltaram contra o camisa 10 e entoaram cânticos pedindo sua saída imediata, lembrando ainda que o holandês tem contrato recém-renovado até 2028 e ostenta um dos maiores salários do futebol brasileiro. No mesmo sentido, o jornal Sport apontou que Depay “tocou o fundo do poço” com a penalidade perdida e destacou atos de protesto da torcida, como pichações nos muros do clube.

A repercussão na Holanda e o peso do "erro fatal"

A eliminação e o lance decisivo também ganharam forte destaque na Holanda, país natal do atacante e maior artilheiro da história da seleção nacional. O tradicional jornal De Telegraaf classificou a cobrança como um “erro fatal” que custou a sobrevivência do Timão na competição continental.

A publicação holandesa repercutiu o apoio manifestado pelo técnico Fernando Diniz ao jogador após o apito final, mas também abriu espaço para críticas contundentes vindas do Brasil, destacando as declarações do ex-jogador e ídolo corinthiano Neto, que afirmou publicamente que Memphis agia como se fosse “maior que o Corinthians”.

A dolorosa eliminação do Corinthians para o Estudiantes na Libertadores

A noite desta quarta-feira na Neo Química Arena entrou para a lista de capítulos mais dramáticos da história recente do Corinthians na Copa Libertadores da América. Após empatar por 1 a 1 no jogo de ida em La Plata, o Alvinegro precisava de uma vitória simples em casa para avançar às semifinais da competição continental. No entanto, em um duelo truncado e de muita tensão diante de mais de 47 mil torcedores, a equipe comandada por Fernando Diniz acabou derrotada por 1 a 0 e deu adeus ao sonho do título. O roteiro do confronto foi cruel com os mandantes.

Quando o placar já apontava vantagem para os argentinos — que balançaram as redes com Alexis Castro aos 41 minutos do segundo tempo —, o VAR assinalou toque de mão do zagueiro Tomás Palacios dentro da área nos acréscimos. Era a chance de ouro do empate e da sobrevivência no torneio. O atacante holandês Memphis Depay assumiu a responsabilidade da cobrança no último lance da partida, mas acabou isolando a bola por cima do gol defendido por Fernando Muslera, sacramentando a eliminação corintiana nas quartas de final e gerando forte repercussão negativa tanto nas arquibancadas quanto na imprensa internacional.

Qual foi o lance que motivou a repercussão internacional?

O pênalti desperdiçado por Memphis Depay nos minutos finais da eliminação do Corinthians para o Estudiantes na Copa Libertadores.

Como a imprensa espanhola reagiu ao episódio?

Jornais como As e Sport destacaram que o jogador está "condenado" e "tocou o fundo do poço", citando os protestos da torcida na Neo Química Arena.

Qual foi a reação da imprensa na Holanda?

O De Telegraaf classificou o lance como um "erro fatal" e repercutiu tanto a defesa do técnico Fernando Diniz quanto as críticas severas do ex-jogador Neto.

Qual é a situação contratual de Memphis Depay no clube?

O atacante holandês possui vínculo com o Corinthians recentemente renovado até 2028, sendo um dos jogadores mais bem pagos do país.