Bolívar x Grêmio: horário e onde assistir ao jogo pelos playoffs da Sul-Americana

Grêmio: clube tenta a vaga nas oitavas da Sul-Americana nesta quinta-feira, 23 (Grêmio/Site Exame)
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Publicado em 23 de julho de 2026 às 13h16.
Bolívar e Grêmio entram em campo nesta quinta-feira, 23, às 19h, de Brasília, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, localizado a cerca de 3.600 metros de altitude.
O confronto marca o início da disputa por uma vaga nas oitavas de final da competição continental. O duelo de volta definirá qual equipe seguirá na briga pelo título.
Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela Paramount+, que transmite o confronto com exclusividade no Brasil.
A partida está marcada para esta quinta-feira, 23, às 19h.
O Bolívar chega embalado após vencer o Guabirá por 4 a 0 no Campeonato Boliviano. A equipe terminou a fase de grupos da Libertadores na terceira colocação do Grupo C, resultado que garantiu a vaga nos playoffs da Sul-Americana.
Já o Grêmio tenta se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Mirassol na retomada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a 16ª colocação da Série A e busca um bom resultado fora de casa para levar vantagem ao confronto de volta. Na fase de grupos da Sul-Americana, a equipe avançou como vice-líder do Grupo F.
Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Justiniano, Robson e Ervin Vaca; Asprilla, Cauteruccio e Pato Rodríguez.
Grêmio: Weverton; Pavon (Marcos Rocha), Luis Eduardo, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Dodi e Villasanti; Tetê, Braithwaite e Gabriel Mec (Willian ou Enamorado).
O Grêmio será comandado pelo auxiliar Victor Severino. O técnico Luís Castro não viajou para a Bolívia por recomendação médica devido ao histórico de pneumotórax.