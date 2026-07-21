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Fase de grupos copa 2026

Flamengo oferece 30 milhões de euros e lidera disputa pelo argentino Thiago Almada

Depois da Copa do Mundo, meia argentino perdeu espaço no Atlético de Madrid, já tem bases alinhadas com o Rubro-Negro e deve definir futuro nos próximos dias

Thiago Almada: atleta é alvo de disputa do Flamengo e do River Plate ( (Foto: Florencia Tan Jun / Getty Images via AFP))

Thiago Almada: atleta é alvo de disputa do Flamengo e do River Plate ( (Foto: Florencia Tan Jun / Getty Images via AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 21 de julho de 2026 às 12h10.

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Com o fim da Copa do Mundo de 2026, Thiago Almada entrou definitivamente na lista de jogadores que podem movimentar a janela de transferências. Sem espaço no Atlético de Madrid, o meia argentino deve definir seu futuro nos próximos dias, e o Flamengo desponta como o principal candidato para contratá-lo, segundo o Marca, da Espanha.

A diretoria rubro-negra trabalha com confiança na negociação. Depois de avançar nas conversas com os representantes do jogador, o clube aguarda apenas a decisão de Almada para tentar concluir a transferência.

Atlético vê venda como solução esportiva e financeira

A situação do argentino também favorece uma negociação. De acordo com informações da imprensa espanhola, o Atlético de Madrid considera a saída de Thiago Almada um movimento positivo tanto do ponto de vista esportivo quanto financeiro.

O meia perdeu protagonismo no elenco comandado por Diego Simeone e não faz parte dos atletas considerados indispensáveis para a próxima temporada. Com isso, a diretoria espanhola pretende arrecadar recursos com uma eventual venda e abrir espaço para reforços na janela.

Além de Almada, outro nome que pode deixar o clube é Julián Álvarez, que desperta interesse de gigantes europeus.

Flamengo supera concorrência

Embora tenha concorrência, principalmente do River Plate, o Flamengo aparece em vantagem nas negociações. O clube carioca está disposto a investir cerca de 30 milhões de euros para adquirir a totalidade dos direitos econômicos do jogador, além de oferecer uma forma de pagamento considerada mais atrativa pelo Atlético de Madrid.

O River, por outro lado, trabalha com uma proposta inferior, estimada em 20 milhões de euros por apenas metade dos direitos do atleta.

Outro fator visto como importante nos bastidores é o bom relacionamento entre Flamengo e Atlético de Madrid. As diretorias mantêm contato frequente após negociações realizadas nos últimos anos, envolvendo nomes como Filipe Luís, Samuel Lino e Saúl, cenário que pode facilitar um acordo.

Copa do Mundo encerra capítulo antes da decisão

Almada encerrou sua participação no Mundial sem entrar em campo na derrota da Argentina para a Espanha por 1 a 0, na final disputada no último domingo. A ausência na decisão reforçou o momento de baixa do meia, que busca recuperar protagonismo na carreira.

Com a campanha da seleção argentina encerrada e a segunda janela de transferências internacionais oficialmente aberta, a expectativa é de que a definição sobre o futuro do jogador aconteça nos próximos dias.

O Flamengo acompanha os desdobramentos com otimismo e espera transformar o argentino em um dos principais reforços para a sequência da temporada.

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