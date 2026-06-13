De Garrincha a Ronaldinho, Brasil lidera ranking de expulsões em Copas do Mundo

CIDADE DO MÉXICO, MÉXICO - 19 DE ABRIL: O ex-jogador brasileiro Ronaldinho observa antes da partida amistosa de exibição entre lendas de México e Brasil, no Estádio Azteca, em 19 de abril de 2026, na Cidade do México, México. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP via Getty Images)/Bvlgari)
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Publicado em 13 de junho de 2026 às 06h54.
A Seleção Brasileira tem grandes histórias na Copa do Mundo. Todavia, lidera um ranking incômodo: o do país com mais expulsões na história do torneio. Somando todas s participações na competição, o Brasil já teve 11 jogadores expulsos até aqui.
Nomes como Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Garrincha já foram advertidos com cartões vermelhos em Copas, sendo algumas dessas expulsões em momentos marcantes ou até mesmo decisivos.
Machado e Zezé Procópio foram expulsos na mesma partida contra a Tchecoslováquia, duelo que ficou marcado pelas provocações e extrema violência dentro das quatro linhas. A partida ficou conhecida como Batalha de Bordeaux.
Na derrota contra a Hungria, por 4 a 2, Nilton Santos e Humberto Tozzi foram expulsos no jogo que conhecido como a Batalha de Berna pela confusão generalizada. De um lado, Nilton trocou agressões com József Bozsik, enquanto Tozzi deu uma entrada forte no adversário.
A partida terminou em confusão, que se estendeu até os corredores do estádio.
Em mais um episódio de expulsão na Seleção Brasileira, a expulsão mexeu com os bastidores. No jogo contra o Chile, Garrincha revidou a agressão que sofreu de Eladio Rojas. O brasileiro ficaria de fora contra da grande final contra a Tchecoslováquia, mas a delegação brasileira entrou com recurso e o jogador foi liberado para atuar.
Na semifinal contra a Holanda, jogo que a Seleção Brasileira perdeu por 2 a 0, Luís Pereira foi advertido pelo árbitro com cartão vermelho após uma entrada violenta em Johan Neeskens.
Ricardo Gomes foi o sétimo jogador da Seleção Brasileira a ser expulso em Mundiais. O jogador foi advertido com cartão vermelho nas oitavas de final contra a Argentina após cometer falta forte em Maradona.
No jogo contra os Estados Unidos, Leonardo foi expulso após acertar uma cotovelada no meio-campista norte-americano Tab Ramos. O golpe, inclusive, causou uma fratura no crânio do jogador.
Em 2022, Ronaldinho Gaúcho foi mais um jogador expulso. No jogo das quartas de final contra a Inglaterra, ele recebeu o cartão vermelho após dar uma entrada forte em Danny Mills. A Seleção Brasileira venceu justamente com o famoso gol de longe de Ronaldinho.
Kaká foi expulso na vitória por 3 a 1 contra a Costa do Marfim, ainda na fase de grupos da Copa do Mundo. Ele se desentendeu com o adversário, que foi ao chão após sentir o contato no rosto. No mesmo ano, Felipe Melo foi expulso após pisar em Robben na derrota por 2 a 1 para a Holanda.