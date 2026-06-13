De Garrincha a Ronaldinho, Brasil lidera ranking de expulsões em Copas do Mundo

A Seleção Brasileira tem grandes histórias na Copa do Mundo. Todavia, lidera um ranking incômodo: o do país com mais expulsões na história do torneio. Somando todas s participações na competição, o Brasil já teve 11 jogadores expulsos até aqui.

Nomes como Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Garrincha já foram advertidos com cartões vermelhos em Copas, sendo algumas dessas expulsões em momentos marcantes ou até mesmo decisivos.

Copa de 1938

Machado e Zezé Procópio foram expulsos na mesma partida contra a Tchecoslováquia, duelo que ficou marcado pelas provocações e extrema violência dentro das quatro linhas. A partida ficou conhecida como Batalha de Bordeaux.

Copa de 1954

Na derrota contra a Hungria, por 4 a 2, Nilton Santos e Humberto Tozzi foram expulsos no jogo que conhecido como a Batalha de Berna pela confusão generalizada. De um lado, Nilton trocou agressões com József Bozsik, enquanto Tozzi deu uma entrada forte no adversário.

A partida terminou em confusão, que se estendeu até os corredores do estádio.

Copa de 1962

Em mais um episódio de expulsão na Seleção Brasileira, a expulsão mexeu com os bastidores. No jogo contra o Chile, Garrincha revidou a agressão que sofreu de Eladio Rojas. O brasileiro ficaria de fora contra da grande final contra a Tchecoslováquia, mas a delegação brasileira entrou com recurso e o jogador foi liberado para atuar.

Copa de 1974

Na semifinal contra a Holanda, jogo que a Seleção Brasileira perdeu por 2 a 0, Luís Pereira foi advertido pelo árbitro com cartão vermelho após uma entrada violenta em Johan Neeskens.

Copa de 1990

Ricardo Gomes foi o sétimo jogador da Seleção Brasileira a ser expulso em Mundiais. O jogador foi advertido com cartão vermelho nas oitavas de final contra a Argentina após cometer falta forte em Maradona.

Copa de 1994

No jogo contra os Estados Unidos, Leonardo foi expulso após acertar uma cotovelada no meio-campista norte-americano Tab Ramos. O golpe, inclusive, causou uma fratura no crânio do jogador.

Copa de 2002

Em 2022, Ronaldinho Gaúcho foi mais um jogador expulso. No jogo das quartas de final contra a Inglaterra, ele recebeu o cartão vermelho após dar uma entrada forte em Danny Mills. A Seleção Brasileira venceu justamente com o famoso gol de longe de Ronaldinho.

Copa de 2010

Kaká foi expulso na vitória por 3 a 1 contra a Costa do Marfim, ainda na fase de grupos da Copa do Mundo. Ele se desentendeu com o adversário, que foi ao chão após sentir o contato no rosto. No mesmo ano, Felipe Melo foi expulso após pisar em Robben na derrota por 2 a 1 para a Holanda.