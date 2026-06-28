Quais jogos da Copa serão exclusivos da CazéTV? Veja a programação

CazéTV concentra parte dos principais jogos do mata-mata da Copa do Mundo (Leandro Fonseca /Exame)
Colaboradora
Publicado em 28 de junho de 2026 às 10h10.
A CazéTV definiu sua programação para a primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo 2026 e terá transmissão exclusiva de alguns dos principais jogos da Copa, entre eles, França, Portugal, Inglaterra e Holanda.
Ao todo, a CazéTV exibe os 104 jogos da Copa do Mundo. No início do mata-mata, o canal terá exclusividade em quatro dos confrontos mais aguardados desta fase e também concentrará quatro dos seis jogos disputados no horário nobre.
A programação da primeira fase eliminatória reúne confrontos entre seleções tradicionais e partidas decisivas por uma vaga nas oitavas de final.
Quinta-feira (2)
Com esse calendário, a plataforma concentra parte dos principais jogos da Copa do Mundo no início da fase eliminatória, incluindo confrontos de seleções que figuram entre as candidatas ao título.
Na última sexta-feira, 26, a CazéTV alterou a forma de exibir publicidade de casas de apostas após uma liminar do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).
Durante a transmissão de Panamá x Inglaterra, neste sábado, 27, o canal permaneceu cerca de 38 minutos sem exibir anúncios de bets. No período, também deixaram de aparecer recursos como divulgação de odds em tempo real e QR Codes que direcionavam os espectadores para plataformas de apostas.
A decisão foi tomada após o Conar abrir representações motivadas por reclamações de consumidores sobre campanhas consideradas potencialmente abusivas, especialmente aquelas que destacavam promessas de ganhos elevados associadas a apostas de baixa probabilidade.
Mesmo com a mudança, a CazéTV informou que continuará exibindo publicidade de operadoras de apostas, mas em um formato mais tradicional, semelhante ao adotado por emissoras de televisão aberta.
A EXAME entrou em contato com o canal para prestar prestar mais esclarecimentos sobre o assunto. Até a última atualização desta matéria, não houve resposta.