Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quais jogos da Copa serão exclusivos da CazéTV? Veja a programação

Emissora também enfrenta liminar do Conar e altera o formato dos anúncios de bets durante a Copa do Mundo

CazéTV concentra parte dos principais jogos do mata-mata da Copa do Mundo (Leandro Fonseca /Exame)

CazéTV concentra parte dos principais jogos do mata-mata da Copa do Mundo (Leandro Fonseca /Exame)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 28 de junho de 2026 às 10h10.

A CazéTV definiu sua programação para a primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo 2026 e terá transmissão exclusiva de alguns dos principais jogos da Copa, entre eles, França, Portugal, Inglaterra e Holanda.

Ao todo, a CazéTV exibe os 104 jogos da Copa do Mundo. No início do mata-mata, o canal terá exclusividade em quatro dos confrontos mais aguardados desta fase e também concentrará quatro dos seis jogos disputados no horário nobre.

Quais jogos da Copa serão exclusivos da CazéTV?

A programação da primeira fase eliminatória reúne confrontos entre seleções tradicionais e partidas decisivas por uma vaga nas oitavas de final.

Segunda-feira (29)

  • Brasil x Japão — CazéTV, Globo e SBT
  • Alemanha x Paraguai — CazéTV e Globo
  • Holanda x Marrocos — CazéTV (exclusivo)

Terça-feira (30)

  • Noruega x Costa do Marfim — CazéTV e Globo
  • França x Suécia — CazéTV (exclusivo)
  • México x Equador — CazéTV e Globo

Quarta-feira (1º)

  • Inglaterra x RD Congo — CazéTV (exclusivo)
  • Bélgica x Senegal — CazéTV e Globo
  • Estados Unidos x Bósnia — CazéTV (exclusivo)

Quinta-feira (2)

  • Espanha x Áustria — CazéTV e Globo
  • Portugal x Croácia — CazéTV (exclusivo)
  • Suíça x Argélia — CazéTV (exclusivo)

Sexta-feira (3)

  • Austrália x Egito — CazéTV e Globo
  • Argentina x Cabo Verde — CazéTV e Globo
  • Colômbia x Gana — CazéTV (exclusivo)

Com esse calendário, a plataforma concentra parte dos principais jogos da Copa do Mundo no início da fase eliminatória, incluindo confrontos de seleções que figuram entre as candidatas ao título.

CazéTV muda publicidade de bets após liminar do Conar

Na última sexta-feira, 26, a CazéTV alterou a forma de exibir publicidade de casas de apostas após uma liminar do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).

Durante a transmissão de Panamá x Inglaterra, neste sábado, 27, o canal permaneceu cerca de 38 minutos sem exibir anúncios de bets. No período, também deixaram de aparecer recursos como divulgação de odds em tempo real e QR Codes que direcionavam os espectadores para plataformas de apostas.

A decisão foi tomada após o Conar abrir representações motivadas por reclamações de consumidores sobre campanhas consideradas potencialmente abusivas, especialmente aquelas que destacavam promessas de ganhos elevados associadas a apostas de baixa probabilidade.

Mesmo com a mudança, a CazéTV informou que continuará exibindo publicidade de operadoras de apostas, mas em um formato mais tradicional, semelhante ao adotado por emissoras de televisão aberta.

A EXAME entrou em contato com o canal para prestar prestar mais esclarecimentos sobre o assunto. Até a última atualização desta matéria, não houve resposta.

Como a CazéTV conseguiu exclusividade para transmitir jogos da Copa?

A CazéTV passou a transmitir todos os jogos da Copa do Mundo de 2026 após uma mudança no mercado de direitos de transmissão iniciada ainda durante a pandemia. Em 2020, a Globo renegociou seu contrato com a Fifa e abriu mão da exclusividade das partidas, o que permitiu a venda de um novo pacote de direitos para plataformas digitais.

A LiveMode, empresa responsável pela comercialização dos direitos da Fifa no Brasil, firmou parceria com Casimiro Miguel e utilizou a CazéTV para exibir 22 partidas da Copa do Mundo no YouTube, e bateu recordes de audiência.

Com o sucesso da edição anterior, a LiveMode ampliou sua parceria com a Fifa e, em conjunto com o YouTube, garantiu os direitos para transmitir os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026. O acordo também assegurou 48 partidas com exclusividade para a plataforma, enquanto Globo e outras emissoras dividem parte do restante do torneio.

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