Quais jogos da Copa serão exclusivos da CazéTV? Veja a programação

A CazéTV definiu sua programação para a primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo 2026 e terá transmissão exclusiva de alguns dos principais jogos da Copa, entre eles, França, Portugal, Inglaterra e Holanda.

Ao todo, a CazéTV exibe os 104 jogos da Copa do Mundo. No início do mata-mata, o canal terá exclusividade em quatro dos confrontos mais aguardados desta fase e também concentrará quatro dos seis jogos disputados no horário nobre.

Quais jogos da Copa serão exclusivos da CazéTV?

A programação da primeira fase eliminatória reúne confrontos entre seleções tradicionais e partidas decisivas por uma vaga nas oitavas de final.

Segunda-feira (29)

Brasil x Japão — CazéTV, Globo e SBT

Alemanha x Paraguai — CazéTV e Globo

Holanda x Marrocos — CazéTV (exclusivo)

Terça-feira (30)

Noruega x Costa do Marfim — CazéTV e Globo

França x Suécia — CazéTV (exclusivo)

México x Equador — CazéTV e Globo

Quarta-feira (1º)

Inglaterra x RD Congo — CazéTV (exclusivo)

Bélgica x Senegal — CazéTV e Globo

Estados Unidos x Bósnia — CazéTV (exclusivo)

Quinta-feira (2)

Espanha x Áustria — CazéTV e Globo

Portugal x Croácia — CazéTV (exclusivo)

Suíça x Argélia — CazéTV (exclusivo)

Sexta-feira (3)

Austrália x Egito — CazéTV e Globo

Argentina x Cabo Verde — CazéTV e Globo

Colômbia x Gana — CazéTV (exclusivo)

Com esse calendário, a plataforma concentra parte dos principais jogos da Copa do Mundo no início da fase eliminatória, incluindo confrontos de seleções que figuram entre as candidatas ao título.

CazéTV muda publicidade de bets após liminar do Conar

Na última sexta-feira, 26, a CazéTV alterou a forma de exibir publicidade de casas de apostas após uma liminar do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).

Durante a transmissão de Panamá x Inglaterra, neste sábado, 27, o canal permaneceu cerca de 38 minutos sem exibir anúncios de bets. No período, também deixaram de aparecer recursos como divulgação de odds em tempo real e QR Codes que direcionavam os espectadores para plataformas de apostas.

A decisão foi tomada após o Conar abrir representações motivadas por reclamações de consumidores sobre campanhas consideradas potencialmente abusivas, especialmente aquelas que destacavam promessas de ganhos elevados associadas a apostas de baixa probabilidade.

Mesmo com a mudança, a CazéTV informou que continuará exibindo publicidade de operadoras de apostas, mas em um formato mais tradicional, semelhante ao adotado por emissoras de televisão aberta.

A EXAME entrou em contato com o canal para prestar prestar mais esclarecimentos sobre o assunto. Até a última atualização desta matéria, não houve resposta.

Como a CazéTV conseguiu exclusividade para transmitir jogos da Copa?