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'Vai Brasa': por que a nova camisa da seleção virou polêmica nas redes?

Uso da expressão “Vai, Brasa” pela Nike em novo uniforme da Seleção para 2026 divide torcedores e levanta debate sobre identidade

Seleção Brasileira: veja imagens e repercussões do novo uniforme para a Copa do Mundo 2026 (Divulgação/Nike)

Seleção Brasileira: veja imagens e repercussões do novo uniforme para a Copa do Mundo 2026 (Divulgação/Nike)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de março de 2026 às 16h29.

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O novo uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, lançado no último sábado, 21, provocou repercussão imediata nas redes sociais. O principal ponto de debate é a inscrição “Vai, Brasa”, aplicada na parte interna da gola e em outros itens da coleção, como nas meias.

A expressão, usada como abreviação de “Brasil”, foi alvo de críticas de torcedores. Parte do público afirma que o termo não faz parte da tradição da equipe e representa uma ruptura com símbolos históricos associados ao uniforme.

Por outro lado, a Nike e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) defendem a escolha como parte de uma estratégia de comunicação. O objetivo, segundo as entidades, é aproximar a marca de audiências digitais e mais jovens. O termo “Brasa” teria ganhado visibilidade recente em conteúdos de entretenimento esportivo e transmissões para esse público. A proposta foi incorporar essa linguagem ao uniforme oficial.

'Brasil com S'

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a Nike buscou explicar o processo de criação da camisa. A designer Rachel Denti, uma das profissionais que atuou no projeto, afirmou que a ideia foi traduzir expressões do cotidiano dos torcedores para o uniforme.

Segundo ela, a frase “Vai, Brasa” é compreensível para o público brasileiro e remete ao ambiente de estádios e interações informais. A profissional declarou que os jogadores passariam a “carregar” essa linguagem no corpo, como parte da identidade visual da equipe.

O uniforme mantém o amarelo tradicional como cor predominante. O modelo inclui detalhes em verde-água e tons neon. O tecido utiliza a tecnologia Aerofit, que permite a aplicação de grafismos diretamente na malha. Os desenhos são inspirados nas formas geométricas da bandeira nacional.

Segundo o vídeo, a proposta foi combinar elementos clássicos com uma estética contemporânea, dentro do conceito chamado como “Brasil com S”.

Mesmo com as inovações técnicas e visuais, a inscrição “Vai, Brasa” concentrou a maior parte das discussões públicas.

O novo uniforme deve ser utilizado inicialmente em amistosos da Data Fifa e pelos jogadores nos principais jogos da Copa do Mundo 2026, que começa em junho.

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