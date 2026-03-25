'Vai Brasa': por que a nova camisa da seleção virou polêmica nas redes?

O novo uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, lançado no último sábado, 21, provocou repercussão imediata nas redes sociais. O principal ponto de debate é a inscrição “Vai, Brasa”, aplicada na parte interna da gola e em outros itens da coleção, como nas meias.

A expressão, usada como abreviação de “Brasil”, foi alvo de críticas de torcedores. Parte do público afirma que o termo não faz parte da tradição da equipe e representa uma ruptura com símbolos históricos associados ao uniforme.

Interessante…

nunca ouvi “Brasa” na rua, no trabalho, em lugar nenhum.

Mas na internet parece que todo mundo fala. Curioso, né? — Fernando F 🇧🇷 ★彡 (@ffppereira) March 23, 2026

Por outro lado, a Nike e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) defendem a escolha como parte de uma estratégia de comunicação. O objetivo, segundo as entidades, é aproximar a marca de audiências digitais e mais jovens. O termo “Brasa” teria ganhado visibilidade recente em conteúdos de entretenimento esportivo e transmissões para esse público. A proposta foi incorporar essa linguagem ao uniforme oficial.

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'Brasil com S'

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a Nike buscou explicar o processo de criação da camisa. A designer Rachel Denti, uma das profissionais que atuou no projeto, afirmou que a ideia foi traduzir expressões do cotidiano dos torcedores para o uniforme.

Segundo ela, a frase “Vai, Brasa” é compreensível para o público brasileiro e remete ao ambiente de estádios e interações informais. A profissional declarou que os jogadores passariam a “carregar” essa linguagem no corpo, como parte da identidade visual da equipe.

Os “easter eggs” na camisa da Seleção Brasileira, explicado por quem ajudou a fazer o uniforme!pic.twitter.com/8EObRLJBOq — DataFut (@DataFutebol) March 23, 2026

O uniforme mantém o amarelo tradicional como cor predominante. O modelo inclui detalhes em verde-água e tons neon. O tecido utiliza a tecnologia Aerofit, que permite a aplicação de grafismos diretamente na malha. Os desenhos são inspirados nas formas geométricas da bandeira nacional.

Segundo o vídeo, a proposta foi combinar elementos clássicos com uma estética contemporânea, dentro do conceito chamado como “Brasil com S”.

Mesmo com as inovações técnicas e visuais, a inscrição “Vai, Brasa” concentrou a maior parte das discussões públicas.

O novo uniforme deve ser utilizado inicialmente em amistosos da Data Fifa e pelos jogadores nos principais jogos da Copa do Mundo 2026, que começa em junho.