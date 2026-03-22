Real Madrid x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações

Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo, 22, às 17h, no horário de Brasília, no Santiago Bernabéu, pela 29ª rodada de LaLiga. O dérbi reúne o segundo e o quarto colocados da competição em um confronto que pode mexer diretamente na disputa pelo topo da tabela. Saiba onde assistir e as prováveis escalações.

Como chega o Real Madrid para o confronto

O time venceu o Elche por 4 a 1 na última rodada do campeonato e soma 21 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, com 60 gols marcados e 24 sofridos. Os Merengues precisam da vitória para seguir pressionando o Barcelona na luta pela liderança.

No meio da semana, a equipe venceu o Manchester City por 2 a 1, fora de casa, e confirmou a classificação na Champions League já que também havia vencido o jogo de ida por 3 a 0 no Bernabéu. A equipe contará com o retorno do astro francês Mbappé mas não terá Courtois, Éder Militão, Ceballos, Mendy e Rodrygo.

Como chega o Atlético de Madrid para o confronto

O Atlético de Madrid entra em campo em 4º lugar, com 57 pontos, depois de campanha de 17 vitórias, 6 empates e 5 derrotas em LaLiga. O time marcou 47 gols e sofreu 25, números que sustentam sua presença no bloco de cima.

Mesmo após a derrota para o Tottenham Hotspur, no meio da semana, o Atlético de Madrid chega ao dérbi ainda vivo na Champions League e em meio a uma sequência decisiva da temporada. A equipe de Diego Simeone divide atenções entre a reta final de LaLiga, o torneio continental e a final da Copa do Rei, marcada para abril, diante da Real Sociedad.

A equipe terá os desfalques de Barrios e Mendoza.

Onde assistir Real Madrid x Atlético de Madrid ao vivo pela LaLiga

O dérbi de Madrid terá transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN e Disney+ Premium.

Prováveis escalações

Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)

Lunin; Alexander-Arnold (Carvajal), Rüdiger, Huijsen e Fran García (Carreras); Tchouaméni, Valverde, Thiago Pitarch (Camavinga) e Arda Güler (Bellingham); Vinicius Jr. e Mbappé.

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Musso; Molina, Pubill (Le Normand), Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso (Koke), Llorente e Lookman; Sorloth e Julián Álvarez.

