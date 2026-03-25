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Brasil x França: Ancelotti aposta em ataque ofensivo para amistoso

Técnico confirmou uso de quatro atacantes no amistoso desta quinta, mas cobrou equilíbrio diante de uma França com Mbappé e força quase máxima

Brasil: seleção enfrenta França nesta quinta, 26, em amistoso da Data Fifa (NELSON ALMEIDA/AFP /Getty Images)

Brasil: seleção enfrenta França nesta quinta, 26, em amistoso da Data Fifa (NELSON ALMEIDA/AFP /Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 25 de março de 2026 às 12h41.

Última atualização em 25 de março de 2026 às 12h42.

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Carlo Ancelotti afirmou nesta quarta-feira, 25, que a Seleção Brasileira terá quatro atacantes no amistoso contra a França, marcado para esta quinta-feira, 26 de março, às 17h, no Gillette Stadium, em Boston.

O treinador manteve a proposta ofensiva para o confronto, mas ressaltou que a equipe precisará de equilíbrio para enfrentar um adversário de alto nível nesta reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

O que Ancelotti disse sobre o Brasil contra a França

Na entrevista coletiva, o técnico deixou claro que não pretende abrir mão do desenho ofensivo, mesmo diante de uma seleção francesa com jogadores decisivos no ataque. A principal mensagem do técnico foi a necessidade de combinar agressividade com organização defensiva, sem perder controle do jogo.

A CBF também destacou, em material oficial, que o treinador busca uma seleção com equilíbrio, atitude e qualidade.

A fala reforça uma linha que Ancelotti vem adotando neste ciclo: aproveitar a concentração de talentos do Brasil do meio para a frente, mas sem expor excessivamente a defesa. O amistoso contra a França é tratado como um teste de alto nível antes da definição da lista final para o Mundial.

Defesa muda, e Léo Pereira ganha espaço

O Brasil chega ao amistoso com mudança importante no sistema defensivo.

O zagueiro Marquinhos foi vetado por dores na região do quadril e não enfrenta a França. Ancelotti revelou que Léo Pereira será titular, o que abre espaço para uma nova formação na linha de defesa.

Além de Marquinhos, a Data Fifa também foi marcada por baixas na seleção. Gabriel Magalhães foi cortado após queixas no joelho direito, e a comissão técnica já havia lidado com outras mudanças na convocação para os amistosos de março. O contexto amplia o peso do jogo contra os francese como teste de peças e alternativas antes da Copa.

Ataque concentra atenção com Vini Jr. e novos nomes

No setor ofensivo, a expectativa gira em torno de Vinicius Junior, que vive fase de protagonismo e afirmou estar em seu “momento mais feliz”.

A tendência é que a seleção use velocidade, mobilidade e amplitude com quatro homens de frente, ideia que Ancelotti assumiu publicamente na véspera da partida.

A lista de março também ganhou atenção pelos estreantes. Léo Pereira, Gabriel Sara, Rayan e Igor Thiago foram chamados pela primeira vez, e o lateral Kaiki passou a integrar o grupo depois. O amistoso, portanto, serve não só para testar o modelo de jogo, mas também para observar nomes que tentam ganhar espaço na convocação final.

Como chega a França para o amistoso

A França desembarcou em Boston tratando o confronto como um grande teste antes da Copa. Didier Deschamps convocou uma base forte, com Mbappé entre os principais nomes do elenco, e os franceses ainda encaram a Colômbia no dia 29 nesta mesma janela internacional.

A equipe francesa teve notícia de desfalque antes do amistoso, com a ausência de Jules Koundé, mas ainda assim chega com estrutura competitiva e nomes de peso em todos os setores. O cenário reforça o tamanho do teste para o Brasil, sobretudo para uma defesa que entrará modificada.

Brasil x França: horário e onde assistir

O amistoso entre Brasil e França será disputado nesta quinta-feira, 26, às 17h, no Gillette Stadium, na região de Boston, nos Estados Unidos. A transmissão está prevista por TV Globo, SporTV e GE TV.

A partida abre a Data Fifa de março para a seleção brasileira. Depois do duelo com os franceses, o time de Ancelotti encara a Croácia no dia 31, em Orlando, em mais um compromisso de preparação para o Mundial de 2026.

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