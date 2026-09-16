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605 mil menções: TIM é a marca patrocinadora mais comentada do Rock in Rio 2026

Levantamento da Stilingue by Blip aponta liderança da operadora pelo segundo ano consecutivo, impulsionada por ações com creators e ativações no festival

Ana Paula Renault e Juliano Floss: TIM promoveu encontro dos influenciadores durante o Rock in Rio 2026 (Lucas Teixeira)

Ana Paula Renault e Juliano Floss: TIM promoveu encontro dos influenciadores durante o Rock in Rio 2026 (Lucas Teixeira)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 17h09.

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605 mil menções. Esse foi o volume de conversas que colocou a TIM no topo do ranking de marcas patrocinadoras mais comentadas do Rock in Rio 2026. Os dados são da Stilingue by Blip, que monitorou as marcas envolvidas com o festival até as 12h da segunda-feira, 14.

O resultado corresponde ao consolidado de todos os dias do evento e garantiu à operadora a liderança pelo segundo ano consecutivo.

"Um dos grandes desafios das marcas hoje é conquistar e manter a atenção das pessoas. E estamos conseguindo fazer isso tanto dentro da Cidade do Rock quanto nas redes sociais", destaca Marcos Lacerda, vice-presidente de marca e comunicação da TIM.

O número final é significativamente maior que as 181.699 menções registradas pela marca no primeiro fim de semana de Rock in Rio. Segundo a TIM, a métrica de monitoramento foi a mesma para os dois finais de semana de festival.

O aumento, portanto, teria sido especialmente impulsionado por ações específicas para aumentar a repercussão nas redes, incluindo promoções e collabs com influenciadores.

Dar ao público o que ele pede

À EXAME, a TIM explica que uma dessas ações nasceu, inclusive, de uma movimentação do próprio público. Ana Paula Renault e Juliano Floss, nomes levados pela companhia para a plataforma de creators da marca, participaram do primeiro fim de semana em dias separados. Ao longo da semana, fãs usaram as redes sociais para pedir que os dois aparecessem juntos.

A TIM aproveitou a mobilização e, posteriormente, reuniu os dois influenciadores no estande da marca, transformando a demanda em conteúdo e conversa sobre a marca.

"Quando o público comenta, compartilha e interage com o que a TIM propõe, é sinal de que a marca é relevante, faz parte da conversa e desperta interesse genuíno. Nosso desafio agora é ampliar essa conexão e explorar novas possibilidades a partir dela", reforça Lacerda.

Essa foi a terceira participação consecutiva da TIM como patrocinadora oficial do festival, em uma operação que combinou aquisição de ingressos, entretenimento, creators, experiências presenciais e conectividade.

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