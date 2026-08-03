O que são IBS e CBS? Entenda as siglas que chegam às notas fiscais

Repórter
Publicado em 3 de agosto de 2026 às 11h31.
As notas fiscais emitidas por empresas em todo o país passam a ter uma novidade a partir desta segunda-feira, 3. Os documentos fiscais deverão exibir o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), tributos criados pela Reforma Tributária aprovada em 2023.
A mudança faz parte da fase de transição do novo sistema tributário e não significa que os impostos começarão a ser cobrados imediatamente. Neste primeiro momento, as empresas precisam apenas informar os valores na nota fiscal para fins de adaptação e conformidade fiscal.
O IBS e a CBS substituirão gradualmente tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o consumo, como PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS. A implementação será concluída até 2033.
A obrigatoriedade vale, inicialmente, para empresas enquadradas nos regimes de Lucro Real e Lucro Presumido. As empresas optantes pelo Simples Nacional terão de destacar os novos tributos nas notas fiscais somente a partir de 2027.
Segundo especialistas, os sistemas de emissão fiscal precisam estar preparados para calcular e informar corretamente os novos campos, considerando fatores como tipo da operação, classificação do produto ou serviço, local de consumo e tratamento tributário.
Não. Apesar da obrigatoriedade de informar o IBS e a CBS nas notas fiscais, o recolhimento dos tributos ainda não começa nesta etapa. O objetivo é testar os sistemas e preparar empresas e administrações tributárias para a transição do novo modelo.
Durante esse período, a alíquota informada será apenas ilustrativa para fins de adaptação, sem impacto financeiro para as empresas.
Empresas que não atualizarem seus sistemas podem ter notas fiscais rejeitadas pelos fiscos estaduais ou federal, o que pode impedir vendas, transporte de mercadorias e outras operações comerciais.
Neste primeiro momento, a orientação é educativa. Caso sejam identificadas inconsistências, a Receita poderá intimar o contribuinte para corrigir as informações dentro do prazo estabelecido, evitando a aplicação de penalidades.
O cronograma divulgado pelo Comitê Gestor do IBS prevê novas etapas ao longo dos próximos meses:
*Com O Globo